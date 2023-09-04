Как заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн, в стране намерены запретить одноразовые вейпы в рамках национального плана борьбы с курением. Запрет последует за аналогичными мерами в Германии, Австралии и Новой Зеландии на фоне опасений по поводу последствий для здоровья.

— Правительство скоро представит новый национальный план по борьбе с курением, в частности запрет на одноразовые электронные сигареты, которые прививают молодым людям вредные привычки, — отметила Борн.

Французское правительство вносит последние штрихи в свой бюджет на 2024 год, представляющий более широкий план по сокращению курения, которое, по словам Борн, является причиной 75 тыс. смертей в стране в год.

Премьер-министр выразила обеспокоенность тем, что вейпы с такими вкусами, как леденцы, зефир и жевательная резинка, напоминающие детские сладости, по цене от €8 до €12 евро за 500 затяжек ориентированы на подростков.

Сообщается, что некоторые европейские страны также рассматривают возможность их запрета. Интернет-продажи запрещены в Бельгии, а в Ирландии проводятся национальные консультации по поводу запрета.

В Германии правительство запретило ароматизированные электронные сигареты и предупредило, что это может быть только началом.

Австралия приняла самый жесткий запрет. Теперь их продают только по рецепту, сократив в них содержание никотина и ограничив палитру вкусов.

В Новой Зеландии были предприняты аналогичные шаги с запретом на большинство одноразовых вейпов и ограничением маркетинга для детей, включая запрет на вейп-магазины рядом со школами.

Исследования ирландских ученых показывают, что подростки, использующие электронные сигареты, в пять раз чаще начинают курить по сравнению с теми, кто этого не делает.

Согласно данным, опубликованным в прошлом году, распространенность курения в Новой Зеландии снизилась до 8% – одного из самых низких показателей в мире. Однако рост числа ежедневных пользователей вейпов был больше, чем сокращение числа ежедневных курильщиков сигарет.