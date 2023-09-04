Як заявила прем’єр-міністр Франції Елізабет Борн, у країні мають намір заборонити одноразові вейпи в рамках національного плану боротьби з курінням. Заборона послідує за аналогічними заходами в Німеччині, Австралії та Новій Зеландії на тлі побоювань з приводу наслідків для здоров’я.

– Уряд скоро представить новий національний план з боротьби з курінням, зокрема заборону на одноразові електронні сигарети, які прищеплюють молодим людям шкідливі звички, – зазначила Борн.

Французький уряд вносить останні штрихи до свого бюджету на 2024 рік, який представить ширший план зі скорочення куріння, яке, за словами Борн, є причиною 75 тис. смертей у країні на рік.

Прем’єр-міністр висловила занепокоєність тим, що вейпи з такими смаками, як льодяники, зефір і жувальна гумка, що нагадують дитячі солодощі, за ціною від €8 до €12 євро за 500 затяжок орієнтовані на підлітків.

Повідомляється, що деякі європейські країни також розглядають можливість їхньої заборони. Інтернет-продажі заборонені в Бельгії, а в Ірландії проводяться національні консультації з приводу заборони.

У Німеччині уряд заборонив ароматизовані електронні сигарети і попередив, що це може бути тільки початком.

Австралія прийняла найжорсткішу заборону. Тепер їх продають тільки за рецептом, скоротивши в них вміст нікотину і обмеживши палітру смаків.

У Новій Зеландії було зроблено аналогічні кроки із забороною на більшість одноразових вейпів і обмеженням маркетингу для дітей, включно із забороною на вейп-магазини поруч зі школами.

Дослідження ірландських учених показують, що підлітки, які використовують електронні сигарети, уп’ятеро частіше починають палити порівняно з тими, хто цього не робить.

Згідно з даними, опублікованими минулого року, поширеність куріння в Новій Зеландії знизилася до 8% – одного з найнижчих показників у світі. Однак зростання кількості щоденних користувачів вейпів було більшим, ніж скорочення кількості щоденних курців сигарет.