Исследователи Университета штата Огайо в США ищут добровольцев, которые согласились бы нюхать и сосать леденец каждый день в течение трех месяцев для выявления симптомов Covid-19.

Наблюдение будет проводится при помощи мобильного приложения, в котором участники будут сообщать о своих вкусовых ощущениях. Как только человек почувствует изменения привычного вкуса, он получит сообщение о том, что его следует поместить в карантин и пройти тест на коронавирус.

Ученые говорят, что исследование должно помочь в выявлении положительных случаев, в основном у бессимптомных участников.

Условиями для участия в исследовании стали:

возраст от восьми лет и старше

отсутствие положительного Covid-диагноза в течение последних трех месяцев

отсутствие потери запаха, не связанной с Covid-19

должен быть доступ к Интернету и смартфону

— Леденец – отличный показатель, потому что он дешев и действительно прекрасно отслеживает запах и вкус, — говорит руководитель проекта, доцент кафедры пищевых наук и технологий Кристофер Саймонс.

По если словам, он сам потерял вкус, когда он и его семья дали положительный результат на Covid-19 в марте 2020 года после поездки в Испанию. Причем он этого не осознавал, пока не почувствовал вкус напитка, который выпил, когда вернулся в США.

Ученый говорит, что данное исследование проводится в рамках проекта Национального института здравоохранения, целью которого является разработка простых стратегий, которые могут помочь выявить людей, потенциально инфицированных коронавирусом.

Выбор леденцов обусловлен тем, что они великолепно активируют как ортоназальное (через нос), так и ретроназальное (через заднюю стенку глотки) обоняние, которые позволяют людям понять, что они пробуют. Эти два пути дают более тонкое представление о вкусе, чем вкусовые рецепторы на языке.

— Если мы сможем измерить эту сенсорную потерю, то тем самым поможем людям определить положительный Covid-19статус, чтобы затем они оставались дома, ограничив тем самым распространение вируса, — заметил Кристофер Саймонс.

В идеале для непривитых людей это действительно отличный способ по крайней мере контролировать потенциальное заражение Covid-19. Но даже для вакцинированных это, безусловно, сильный индикатор обнаружения возможной инфекции.