Дослідники Університету штату Огайо в США шукають добровольців, які погодилися б нюхати і смоктати льодяник кожен день протягом трьох місяців для виявлення симптомів Covid-19.

Спостереження буде проводиться за допомогою мобільного застосунку, в якому учасники повідомлятимуть про свої смакові відчуття. Тільки-но людина відчує зміни звичного смаку, вона отримає повідомлення про те, що її слід помістити в карантин і пройти тест на коронавірус.

Науковці кажуть, що дослідження має допомогти у виявленні позитивних випадків, переважно у безсимптомних учасників.

Умовами для участі в дослідженні стали:

вік від восьми років і старше

відсутність позитивного Covid-діагнозу протягом останніх трьох місяців

має бути доступ до Інтернету і смартфона

– Льодяник – прекрасний у ролі показника, тому що він дешевий і справді чудово відстежує запах і смак, – говорить керівник проекту, доцент кафедри харчових наук і технологій Крістофер Саймонс.

За його словами, він сам втратив смак після того, як уся його сім’я отримала позитивний результат на Covid-19 у березні 2020 року після поїздки до Іспанії. Причому він цього не усвідомлював, допоки не відчув смак напою, який випив, коли повернувся до США.

Вчений каже, що це дослідження проводиться в рамках проекту Національного інституту охорони здоров’я, метою якого є розробка простих стратегій, які можуть допомогти виявити людей, потенційно інфікованих коронавірусом.

Вибір льодяників зумовлений тим, що вони чудово активують як ортоназальний (через ніс), так і ретроназальний (через задню стінку глотки) смак, які дають змогу людям зрозуміти, що вони пробують. Ці два шляхи дають більш тонке уявлення про смак, ніж смакові рецептори на язику.

– Якщо ми зможемо виміряти цю сенсорну втрату, то допоможемо людям визначити позитивний Covid-статус, щоб потім вони залишалися вдома, обмеживши тим самим поширення вірусу, – зауважив Крістофер Саймонс.

В ідеалі для нещеплених людей це справді чудовий спосіб принаймні контролювати потенційне зараження Covid-19. Але навіть для вакцинованих це, безумовно, сильний індикатор виявлення можливої інфекції.