Согласно результатам исследования американских ученых, к 2050 году более 1,3 млрд взрослых во всем мире будут страдать диабетом. Ожидается, что их число во всем мире удвоится, при этом рост будет в каждой стране и во всех возрастных группах.

По словам ученых, среди главных причин роста диабета — быстро растущий уровень ожирения и усиливающееся неравенство в доступе к медицинской помощи.

Эксперты назвали эти данные тревожными, заявив, что диабет опережает большинство заболеваний в мире, представляя серьезную угрозу для людей и систем здравоохранения.

ООН, в свою очередь, прогнозирует, что к 2050 году население Земли составит около 9,8 млрд человек. Это говорит о том, что к тому времени почти каждый восьмой будет жить с диабетом.

По словам авторов исследования, диабет II типа составляет основную часть случаев при том, что, что он в значительной степени предотвратим, если его выявить и лечить на ранних стадиях.

Ученые также констатируют, что пандемия Covid-19 усилила неравенство в отношении диабета во всем мире: у людей с этой патологией вероятность развития тяжелой формы инфекции и смерти в два раза выше, чем у людей без диабета.