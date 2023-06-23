Згідно з результатами дослідження американських учених, до 2050 року понад 1,3 млрд дорослих у всьому світі страждатимуть на діабет. Очікується, що їхня кількість в усьому світі подвоїться, при цьому зростання буде в кожній країні і в усіх вікових групах.

За словами вчених, серед головних причин зростання діабету – рівень ожиріння, що швидко зростає, і нерівність у доступі до медичної допомоги, що посилюється.

Експерти назвали ці дані тривожними, заявивши, що діабет випереджає більшість захворювань у світі, становлячи серйозну загрозу для людей і систем охорони здоров’я.

ООН, своєю чергою, прогнозує, що до 2050 року населення Землі становитиме близько 9,8 млрд осіб. Це свідчить про те, що на той час майже кожен восьмий житиме з діабетом.

За словами авторів дослідження, діабет II типу становить основну частину випадків при тому, що йому значною мірою можна запобігти, якщо його виявити і лікувати на ранніх стадіях.

Вчені також констатують, що пандемія Covid-19 посилила нерівність у ставленні до діабету в усьому світі: у людей із цією патологією ймовірність розвитку важкої форми інфекції та смерті вдвічі вища, ніж у людей без діабету.