Каждые две минуты из-за осложнений во время беременности или родов умирает одна женщина. И это несмотря на то, что уровень материнской смертности за 20 лет снизился на треть. Об этом сообщили сегодня, 23 февраля, в Организации Объединенных Наций (ООН).

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения и других агентств ООН, общий уровень материнской смертности снизился на 34,3% за 20-летний период — с 339 материнских смертей на 100 000 живорождений в 2000 году до 223 материнских смертей в 2020 году.

Тем не менее, это означает, что в 2020 году ежедневно умирало около 800 женщин или примерно по одной каждые две минуты.

Сейчас смотрят

Самый большой спад зафиксирован в Беларуси — на 95,5%, а самый высокий рост — в Венесуэле. В период с 2000 по 2015 год наибольший рост произошел в США.

Двумя европейскими странами, в которых наблюдается значительный рост материнской смертности, являются Греция и Кипр.

— Хотя беременность должна быть временем огромных надежд для всех женщин, она, к сожалению, по-прежнему остается шокирующе опасным опытом для миллионов людей во всем мире, — заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, новые статистические данные свидетельствуют о насущной необходимости обеспечить каждой женщине и девочке доступ к жизненно важным медицинским услугам, чтобы они могли в полной мере осуществлять свои репродуктивные права.

Материнская смертность в основном по-прежнему приходится на беднейшие регионы мира и страны, затронутые конфликтами.

Источник: Yahoo