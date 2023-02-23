Кожні дві хвилини через ускладнення під час вагітності або пологів помирає одна жінка. І це незважаючи на те, що рівень материнської смертності за 20 років знизився на третину. Про це повідомили сьогодні, 23 лютого, в Організації Об’єднаних Націй (ООН).

Згідно зі звітом Всесвітньої організації охорони здоров’я та інших агентств ООН, загальний рівень материнської смертності знизився на 34,3% за 20-річний період — з 339 материнських смертей на 100 000 живонароджених у 2000 році до 223 материнських смертей у 2020 році.

Однак це означає, що в 2020 році щодня помирало близько 800 жінок або приблизно по одній кожні дві хвилини.

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Найбільший спад зафіксовано в Білорусі – на 95,5%, а найвище зростання – у Венесуелі. У період з 2000 по 2015 рік найбільше зростання відбулося в США

Двома європейськими країнами, в яких спостерігається значне зростання материнської смертності, є Греція і Кіпр.

– Хоча вагітність повинна бути часом величезних надій для всіх жінок, вона, на жаль, як і раніше залишається шокуюче небезпечним досвідом для мільйонів людей у всьому світі, – заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

За його словами, нові статистичні дані свідчать про нагальну необхідність забезпечити кожній жінці і дівчинці доступ до життєво важливих медичних послуг, щоб вони могли повною мірою здійснювати свої репродуктивні права.

Материнська смертність в основному все ще припадає на найбідніші регіони світу та країни, які постраждали від конфліктів.

Джерело: Yahoo