Ученые из Британии в ходе исследования обнаружили, что более 40% взрослых имеют страх потерять мобильный телефон.
Специалисты говорят, такой страх называется номофобия.
Психолог Линда Пападоаулос говорит, чтобы преодолеть номофобию, стоит ограничить и осознать использование телефонов.
Проведен опрос двух тысяч британцев, большинство из них выбрали опасную альтернативу, вместо того, чтобы остаться без интернета на неделю:
- 23% выбрали подержать тарантула;
- 14% предпочли плавание с акулами;
- 15% считают, что спальня с привидениями лучше, чем отсутствие интернета.
Среднестатистический взрослый тратит около 14 ч. в неделю на использование телефона.
Доктор Попадопулос советует проследить за собой, чтобы определить нет ли номофобии.
Признаки номофобии:
- после пробуждения сразу проверяете телефон;
- чувство тревоги, если вы пропустили звонок или сообщение.
Важно смотреть на эти признаки сквозь призму вашей реальности.
Если для вас телефон — устройство рабочей, семейной или учебной коммуникации, волнение пропустить звонок не является симптомом номофобии.
Социальные сети усиливают страх потери телефона, потому что они создают чувство принадлежности.
Из-за номофобии мозг начинает непропорционально реагировать на различные жизненные ситуации.