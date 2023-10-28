Ученые из Британии в ходе исследования обнаружили, что более 40% взрослых имеют страх потерять мобильный телефон.

Специалисты говорят, такой страх называется номофобия.

Психолог Линда Пападоаулос говорит, чтобы преодолеть номофобию, стоит ограничить и осознать использование телефонов.

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Проведен опрос двух тысяч британцев, большинство из них выбрали опасную альтернативу, вместо того, чтобы остаться без интернета на неделю:

23% выбрали подержать тарантула;

14% предпочли плавание с акулами;

15% считают, что спальня с привидениями лучше, чем отсутствие интернета.

Среднестатистический взрослый тратит около 14 ч. в неделю на использование телефона.

Доктор Попадопулос советует проследить за собой, чтобы определить нет ли номофобии.

Признаки номофобии:

после пробуждения сразу проверяете телефон;

чувство тревоги, если вы пропустили звонок или сообщение.

Важно смотреть на эти признаки сквозь призму вашей реальности.

Если для вас телефон — устройство рабочей, семейной или учебной коммуникации, волнение пропустить звонок не является симптомом номофобии.

Социальные сети усиливают страх потери телефона, потому что они создают чувство принадлежности.

Из-за номофобии мозг начинает непропорционально реагировать на различные жизненные ситуации.