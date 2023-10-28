Науковці з Британії в ході дослідження виявили, що більше ніж 40% дорослих мають страх втратити мобільних телефон.

Фахівці кажуть, такий страх називається номофобія.

Психолог Лінда Пападоаулос каже, щоб подолати номофобію, варто обмежити та усвідомити використання телефонів.

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Проведено опитування двох тисяч британців, більшість з них вибрали небезпечну альтернативу, замість того, щоб залишитися без інтернету на тиждень:

23% обрали потримати тарантула;

14% надають перевагу плаванню з акулами;

15% вважають, що спальня з привидами краще, ніж відсутність інтернету.

Середньостатистичний дорослий витрачає близько 14 год. в тиждень на використання телефону.

Доктор Попадопулос радить прослідкувати за собою, щоб визначити чи немає номофобії.

Ознаки номофобії:

після пробудження одразу перевіряєте телефон;

почуття тривоги, якщо ви пропустили дзвінок чи повідомлення.

Важливо дивитися на ці ознаки крізь призму вашої реальності.

Якщо для вас телефон – пристрій робочою, сімейної чи навчальної комунікації, хвилювання пропустити дзвінок не є симптомом номофобії.

Соціальні мережі посилюють страх втрати телефону, бо вони створюють почуття приналежності.

Через номофобію мозок починає непропорційно реагувати на різні життєві ситуації.