16-летний Слава показывает нам свою раненую ногу. Как каждый подросток, он слегка стесняется журналистов и той печальной знаменитости, которая его постигла. Парень попал под обстрел 2 марта. Он грузил гуманитарную помощь в Бериславском районе, как вдруг увидел в небе вражеский дрон.

— Мы увидели, что дрон летит, начали заходить в помещение, чтобы спрятаться между двумя стенами, и тут он сбросил гранаты, — говорит Слава.

Российские обстрелы дронами – относительно новый опыт для жителей Херсонщины. Через три месяца после освобождения они уже привыкли к разной артиллерии и к тому, что их жизнь буквально каждый день висит на волоске.

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В детские больницы, например, еженедельно поступает где-то два пациента, попавших под завалы или под обстрел прямо на улице.

Один из самых страшных случаев – история 5-летней Алисы, которая попала под российский обстрел в своей детской комнате. Девочку фактически засыпало обломками. Ей ампутировало ушко и глаз. Первую помощь оказали в Херсонской областной детской больнице, а уже потом повезли в Охматдет.

Поэтому каждый день здешние врачи на боевом дежурстве. Уже привычными для них стали травмы, о которых медики только слышали до большого вторжения.

Николай Загайкан, детский врач-травматолог, рассказывает, что хотя пациентов относительно немного, 50 из возможных 500, но состояние у них тяжелое. Среди привычных случаев: переломы, осколочные ранения, ампутации.

Учиться лечить таких пациентов приходится на ходу. Помогают вебинары и, к сожалению, уже распространенная практика.

– Осколочные раны заживают хуже, потому что они инфицированы, обширны, в них попадают инородные тела. И это не только обломки, но и остатки одежды, грязь, камни, – говорит врач.

Главный врач учреждения Инна Холодняк демонстрирует нам бронежилет и каску, которые ей подарили волонтеры. Надевает она это все за секунды. Так безопаснее можно пробежать по улице во время обстрелов и завезти документы в соседний Николаев.

Областную больницу, которую она возглавляет с ноября, рашисты обстреляли трижды только за январь. Сначала оставили без окон в канун Нового года. И это при том, что россияне в заведении были и знают, что там лечат только детей.

– Трижды мы были обстреляны только за этот год. Во время первого прилета в новогоднюю ночь вылетело 700 окон, разрушена кровля, уничтожено оборудование. Разрушены система отопления, кислородной поставки, подсобные помещения, — говорит врач.

Следующий обстрел произошел 10 января. Тогда россияне разрушили здание амбулатории. А 16 января частично разрушили кислородный цилиндр и неонатальный центр. Сегодня нет в Херсоне ни одного заведения, которое не пострадало бы от обстрелов рашистов.

Женщина убеждена: россияне знают, что делают. Когда город был в оккупации, главврач заведения стал коллаборантом. Он заявил, что не знает такого города, как Киев, а затем сбежал вместе со своей гражданской женой в Крым. Поэтому что и где находится в Херсоне, а прежде всего в детской больнице, россиянам известно.

– Они четко знают, что это заведение здравоохранения – детское. Цель, которую они ставят перед собой – это устрашение и уничтожение украинцев как нации. Они прекрасно знают, что здесь находятся мамы и дети. Других больных здесь просто не существует, и мы лечим только мирное население Херсона и области, – говорит Инна Холодняк.

Запугать родителей россиянам частично удалось. Детей не кладут в больницу до тех пор, пока состояние малышей не становится критическим. В здешней реанимации, говорит Инна, есть ребенок с тяжелой пневмонией на искусственной вентиляции легких, со значительными расстройствами желудочно-кишечного тракта, с гнойным лимфаденитом. Родители обращаются тогда, когда понимают, что сами уже справиться не могут.

Лекарство и оборудование здесь есть, а реанимацию и хирургию перенесли на первый этаж, где безопаснее.

– Один-два раза в день во время воздушной тревоги приходится перемещать детей в укрытие. Именно тогда, когда мы понимаем, что начались обстрелы, — говорит Инна.

Врач рассказывает историю о том, как в одного ребенка россияне попали дважды. Это произошло в канун Нового года.

– Днем мальчик шел к бабушке, и его обстреляли по дороге. Затем он попал в реанимационное отделение, ему оказали помощь. Но ночью россияне снова обстреляли город, и на мальчика посыпалось стекло из окна, — говорит врач.

К счастью, он был укрыт одеялом, и это спасло его. Тогда реанимационное отделение было на втором этаже, потому пришлось все переместить вниз.

За это время больница понесла убытки минимум на 20 млн грн. Волонтеры и ОВА закупили генераторы, которые обеспечивают бесперебойное питание и рентгенкабинета, и реанимации, и операционной.

Но самое страшное, когда сюда приводят детей в тяжелом состоянии. Не удалось спасти 6-летнего мальчика, который во время обстрелов был на улице и попал в больницу уже в агонии. У многих детей панические атаки, а еще они тяжело переживают потерю близких и нуждаются в немедленной помощи психологов и психотерапевтов.

– Сказать детям, если они этого не видели, что погибли их родители – это очень тяжело, особенно для подростков. Это потеря самого родного человека, — говорит Инна.

Но, несмотря на нечеловечные перегрузки, медики продолжают спасать детей, причем не только в Херсоне. Бригада регулярно объезжает окрестные села, где из-за войны люди остались вообще без амбулаторий и какой-либо врачебной помощи.

Фото: Ольга Чайко, НДСЛ Охматдит