Врач общей практики Майкл Мосли в комментарии популярному британскому онлайн-изданию назвал овощ, который и повышет половое влечение, и снижает высокое кровяное давление. И это — свекла.

— Если вы пытаетесь повысить свое половое влечение, то вам следует посетить местный продуктовый магазин, а не аптеку, — заявил Мосли.

По словам Майкла Мосли, свекла действует на организм так же, как знаменитая виагра: насыщенная нитратами свекла помогает расширить кровеносные сосуды и увеличить кровоток.

Читайте также: Сколько варить свеклу до готовности и как ускорить процесс

Врач объяснил, что, как известно из некоторых источников, красный овощ использовали для усиления полового влечения еще древние римляне.

Сейчас смотрят

По словам Мосли, нитраты, которыми богата свекла, отвечают не только за эрекцию. Эффект расширения кровеносных сосудов также способствует снижению кровяного давления.

К слову, в Американском журнале общества питания опубликованы результаты научной работы, авторы которой проанализировали 22 отдельных исследования по оценке влияния свекольного сока на кровяное давление.

Ученые пришли к выводу, что красный напиток может привести к значительному снижению систолического и диастолического артериального давления.

Снижение было более выраженным в исследованиях, в которых использовались более высокие дозы свекольного сока, составлявшие более 500 мл в день.

Источник: Express