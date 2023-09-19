Лікар загальної практики Майкл Мослі в коментарі популярному британському онлайн-виданню назвав овоч, який і підвищить статевий потяг, і знижує високий кров’яний тиск. І це — буряк.

– Якщо ви намагаєтеся підвищити свій статевий потяг, то вам слід завітати до місцевого продуктового магазину, а не до аптеки, – заявив Мослі.

За словами Майкла Мослі, буряк діє на організм так само, як знаменита віагра: насичений нітратами буряк допомагає розширити кровоносні судини і збільшити кровотік.

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Лікар пояснив, що, як відомо з деяких джерел, червоний овоч використовували для посилення статевого потягу ще стародавні римляни.

За словами Мослі, нітрати, якими багатий буряк, відповідають не тільки за ерекцію. Ефект розширення кровоносних судин також сприяє зниженню кров’яного тиску.

До слова, в Американському журналі товариства харчування опубліковано результати наукової роботи, автори якої проаналізували 22 окремі дослідження з оцінки впливу бурякового соку на кров’яний тиск.

Вчені дійшли висновку, що червоний напій може призвести до значного зниження систолічного та діастолічного артеріального тиску.

Зниження було більш вираженим у дослідженнях, у яких використовували більші дози бурякового соку, що становили понад 500 мл на день.

Джерело: Express