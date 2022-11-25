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Еда

Сколько варить свеклу до готовности и как ускорить процесс

25 ноября 2022, 18:28
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Буряк
Источник: Getty Images

Свекла – вкусный и полезный овощ, который содержит много воды, клетчатки и питательных веществ – кальций, магний, калий и витамин А.

Свекла полезна благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, что придает темно-красный пигмент — беталаин.

Сегодня на полках в магазине можно увидеть не только сырую, но и вареную свеклу. Многие хозяйки пользуются возможностью ускорить приготовление винегрета или борща, ведь свекла варится довольно долго.

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Сколько нужно варить свеклу до готовности и как ускорить процесс — узнавали Факты ICTV.

Сколько варится свекла

Варить свеклу классическим способом в кастрюле нужно от 40 мин до 2 ч. Время варки зависит от размера плода и сезона:

  • молодые мелкие корнеплоды обычно готовятся 20-30 мин;
  • старые – 1-1,5 ч;
  • свекла среднего размера варится 35-50 мин;
  • крупные овощи — от 1 ч до 1,5 ч.

Как сварить свеклу в кастрюле

  1. Возьмите кастрюлю, налейте в нее большое количество холодной воды и положите овощи.
  2. Когда вода закипит, накройте кастрюлю крышкой, убавьте огонь и оставьте на 40 мин.
  3. По истечению времени проверьте сварилась ли свекла: возьмите нож и вколите овощ. Если лезвие зашло легко, свекла готова.
  4. Если корнеплод еще сырой, закройте кастрюлю крышкой и оставьте еще на 20-25 мин.

Чтобы буряк не потерял яркий цвет, добавьте 1\4 л лимонного сока на 1 л воды в кастрюле.

Буряк

Фото: Getty Images

Как быстро сварить свеклу

Чтобы ускорить процесс варки:

  1. Вскипятите воду и опустите туда свеклу.
  2. Добавьте несколько капель растительного масла и уменьшите огонь.
  3. Через 30 мин слейте горячую воду и залейте свеклу холодной.
  4. Держите овощ в холодной воде 15-25 мин.

Резкий перепад температуры охладит овощ и позволит ему дойти до готовности быстрее.

Как сварить свеклу в мультиварке

  1. Тщательно вымойте свеклу и положите ее на дно чаши мультиварки.
  2. Залейте холодной водой, чтобы она полностью покрыла свеклу.
  3. Закройте крышку и установите режим Суп на 1 час.
  4. Если по истечению времени свекла кажется вам слишком жесткой, поставьте ее вариться еще на 20 мин.

Варим свеклу в микроволновке или духовке

В микроволновке мощностью в 1 000+ Вт свекла сварится за 10 мин.

  1. Вымойте овощ и поместите его в стеклянную глубокую тарелку.
  2. На дно емкости вылейте 3 ст. л воды.
  3. Накройте свеклу специальной крышкой для микроволновки.
  4. Установите таймер на 10 мин.

В духовке свекла приготовится за 20-25 мин.

Вам необходимо тщательно помыть и высушить свеклу. Смазать ее маслом и завернуть каждый овощ в фольгу.  Далее выложите свеклу на противень и запекайте при 190°С 20 мин.

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