Свекла – вкусный и полезный овощ, который содержит много воды, клетчатки и питательных веществ – кальций, магний, калий и витамин А.

Свекла полезна благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, что придает темно-красный пигмент — беталаин.

Сегодня на полках в магазине можно увидеть не только сырую, но и вареную свеклу. Многие хозяйки пользуются возможностью ускорить приготовление винегрета или борща, ведь свекла варится довольно долго.

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Сколько нужно варить свеклу до готовности и как ускорить процесс — узнавали Факты ICTV.

Сколько варится свекла

Варить свеклу классическим способом в кастрюле нужно от 40 мин до 2 ч. Время варки зависит от размера плода и сезона:

молодые мелкие корнеплоды обычно готовятся 20-30 мин ;

; старые – 1-1,5 ч ;

; свекла среднего размера варится 35-50 мин ;

; крупные овощи — от 1 ч до 1,5 ч.

Как сварить свеклу в кастрюле

Возьмите кастрюлю, налейте в нее большое количество холодной воды и положите овощи. Когда вода закипит, накройте кастрюлю крышкой, убавьте огонь и оставьте на 40 мин. По истечению времени проверьте сварилась ли свекла: возьмите нож и вколите овощ. Если лезвие зашло легко, свекла готова. Если корнеплод еще сырой, закройте кастрюлю крышкой и оставьте еще на 20-25 мин.

Чтобы буряк не потерял яркий цвет, добавьте 1\4 л лимонного сока на 1 л воды в кастрюле.

Как быстро сварить свеклу

Чтобы ускорить процесс варки:

Вскипятите воду и опустите туда свеклу. Добавьте несколько капель растительного масла и уменьшите огонь. Через 30 мин слейте горячую воду и залейте свеклу холодной. Держите овощ в холодной воде 15-25 мин.

Резкий перепад температуры охладит овощ и позволит ему дойти до готовности быстрее.

Как сварить свеклу в мультиварке

Тщательно вымойте свеклу и положите ее на дно чаши мультиварки. Залейте холодной водой, чтобы она полностью покрыла свеклу. Закройте крышку и установите режим Суп на 1 час. Если по истечению времени свекла кажется вам слишком жесткой, поставьте ее вариться еще на 20 мин.

Варим свеклу в микроволновке или духовке

В микроволновке мощностью в 1 000+ Вт свекла сварится за 10 мин.

Вымойте овощ и поместите его в стеклянную глубокую тарелку. На дно емкости вылейте 3 ст. л воды. Накройте свеклу специальной крышкой для микроволновки. Установите таймер на 10 мин.

В духовке свекла приготовится за 20-25 мин.

Вам необходимо тщательно помыть и высушить свеклу. Смазать ее маслом и завернуть каждый овощ в фольгу. Далее выложите свеклу на противень и запекайте при 190°С 20 мин.