Свекла – вкусный и полезный овощ, который содержит много воды, клетчатки и питательных веществ – кальций, магний, калий и витамин А.
Свекла полезна благодаря своим антиоксидантным и противовоспалительным свойствам, что придает темно-красный пигмент — беталаин.
Сегодня на полках в магазине можно увидеть не только сырую, но и вареную свеклу. Многие хозяйки пользуются возможностью ускорить приготовление винегрета или борща, ведь свекла варится довольно долго.
Сколько нужно варить свеклу до готовности и как ускорить процесс — узнавали Факты ICTV.
Сколько варится свекла
Варить свеклу классическим способом в кастрюле нужно от 40 мин до 2 ч. Время варки зависит от размера плода и сезона:
- молодые мелкие корнеплоды обычно готовятся 20-30 мин;
- старые – 1-1,5 ч;
- свекла среднего размера варится 35-50 мин;
- крупные овощи — от 1 ч до 1,5 ч.
Как сварить свеклу в кастрюле
- Возьмите кастрюлю, налейте в нее большое количество холодной воды и положите овощи.
- Когда вода закипит, накройте кастрюлю крышкой, убавьте огонь и оставьте на 40 мин.
- По истечению времени проверьте сварилась ли свекла: возьмите нож и вколите овощ. Если лезвие зашло легко, свекла готова.
- Если корнеплод еще сырой, закройте кастрюлю крышкой и оставьте еще на 20-25 мин.
Чтобы буряк не потерял яркий цвет, добавьте 1\4 л лимонного сока на 1 л воды в кастрюле.
Как быстро сварить свеклу
Чтобы ускорить процесс варки:
- Вскипятите воду и опустите туда свеклу.
- Добавьте несколько капель растительного масла и уменьшите огонь.
- Через 30 мин слейте горячую воду и залейте свеклу холодной.
- Держите овощ в холодной воде 15-25 мин.
Резкий перепад температуры охладит овощ и позволит ему дойти до готовности быстрее.
Как сварить свеклу в мультиварке
- Тщательно вымойте свеклу и положите ее на дно чаши мультиварки.
- Залейте холодной водой, чтобы она полностью покрыла свеклу.
- Закройте крышку и установите режим Суп на 1 час.
- Если по истечению времени свекла кажется вам слишком жесткой, поставьте ее вариться еще на 20 мин.
Варим свеклу в микроволновке или духовке
В микроволновке мощностью в 1 000+ Вт свекла сварится за 10 мин.
- Вымойте овощ и поместите его в стеклянную глубокую тарелку.
- На дно емкости вылейте 3 ст. л воды.
- Накройте свеклу специальной крышкой для микроволновки.
- Установите таймер на 10 мин.
В духовке свекла приготовится за 20-25 мин.
Вам необходимо тщательно помыть и высушить свеклу. Смазать ее маслом и завернуть каждый овощ в фольгу. Далее выложите свеклу на противень и запекайте при 190°С 20 мин.