Буряк – смачний та корисний овоч, який містить багато води, клітковини та поживних речовин – кальцій, магній, калій та вітамін А.
Буряк корисний завдяки своїм антиоксидантним та протизапальним властивостям, що надає темно-червоний пігмент – беталаїн.
Сьогодні на полицях в магазині можна побачити не лише сирий, а й варений буряк. Багато господинь користуються нагодою пришвидшити приготування вінегрету чи борщу, адже буряк вариться доволі довго.
Скільки потрібно варити буряк до готовності та як пришвидшити процес – дізнавалися Факти ICTV.
Скільки потрібно варити буряк
Варити буряк класичним способом у каструлі потрібно від 40 хв до 2 год. Час варіння залежить від розміру плоду та сезону:
- молоді дрібні коренеплоди зазвичай готуються 20-30 хв;
- старі – 1-1,5 год;
- буряк середнього розміру вариться 35-50 хв;
- великі овочі – від 1 год до 1,5 год.
Як зварити буряк в каструлі
- Візьміть каструлю, налийте в неї велику кількість холодної води та покладіть овочі.
- Коли вода закипить, накрийте каструлю кришкою, зменште вогонь та залиште на 40 хв.
- По закінченню часу перевірте чи зварився буряк: візьміть ніж та вколіть овоч. Якщо лезо зайшло легко, буряк готовий.
- Якщо коренеплід ще сирий, закрийте каструлю кришкою та залиште ще на 20-25 хв.
Щоб буряк не втратив яскравий колір, додайте 1\4 л лимонного соку на 1 л води в каструлі.
Як швидко зварити буряк
Аби пришвидшити процес варіння:
- Закипʼятіть воду та опустіть туди буряк.
- Додайте кілька крапель рослинної олії та зменште вогонь.
- Через 30 хв злийте гарячу воду та залийте буряк холодною.
- Тримайте овоч у холодній воді 15-25 хв.
Різкий перепад температури охолодить овоч і дозволить йому дійти до готовності швидше.
Як зварити буряк в мультиварці
- Ретельно вимийте буряк та покладіть його на дно чаші мультиварки.
- Залийте холодною водою, щоб вона повністю покрила буряк.
- Закрийте кришку та встановіть режим Суп на 1 год.
Якщо по закінченню часу буряк здається вам занадто жорстким, поставте його варитися ще на 20 хв.
Варимо буряк в мікрохвильовці чи духовці
В мікрохвильовці потужністю у 1 000+ Вт буряк звариться за 10 хв.
- Помийте овоч та покладіть його у скляну глибоку тарілку.
- На дно ємності вилийте 3 ст. л води.
- Накрийте буряк спеціальною кришкою для мікрохвильовки.
- Встановіть таймер на 10 хв.
У духовці буряк приготується за 20-25 хв.
Вам необхідно ретельно помити та висушити буряк. Змастіть його олією та загорніть кожен овоч у фольгу. Далі викладіть буряк на деко та запікайте при 190°С 20 хв.