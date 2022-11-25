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Їжа

Скільки варити буряк до готовності та як пришвидшити процес

25 Листопада 2022, 18:28
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Буряк
Джерело: Getty Images

Буряк – смачний та корисний овоч, який містить багато води, клітковини та поживних речовин – кальцій, магній, калій та вітамін А.

Буряк корисний завдяки своїм антиоксидантним та протизапальним властивостям, що надає темно-червоний пігмент – беталаїн.

Сьогодні на полицях в магазині можна побачити не лише сирий, а й варений буряк. Багато господинь користуються нагодою пришвидшити приготування вінегрету чи борщу, адже буряк вариться доволі довго.

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Скільки потрібно варити буряк до готовності та як пришвидшити процес – дізнавалися Факти ICTV.

Скільки потрібно варити буряк

Варити буряк класичним способом у каструлі потрібно від 40 хв до 2 год. Час варіння залежить від розміру плоду та сезону:

  • молоді дрібні коренеплоди зазвичай готуються 20-30 хв;
  • старі – 1-1,5 год;
  • буряк середнього розміру вариться 35-50 хв;
  • великі овочі – від 1 год до 1,5 год.

Як зварити буряк в каструлі

  1. Візьміть каструлю, налийте в неї велику кількість холодної води та покладіть овочі.
  2. Коли вода закипить, накрийте каструлю кришкою, зменште вогонь та залиште на 40 хв.
  3. По закінченню часу перевірте чи зварився буряк: візьміть ніж та вколіть овоч. Якщо лезо зайшло легко, буряк готовий.
  4. Якщо коренеплід ще сирий, закрийте каструлю кришкою та залиште ще на 20-25 хв.

Щоб буряк не втратив яскравий колір, додайте 1\4 л лимонного соку на 1 л води в каструлі.

Буряк

Фото: Getty Images

Як швидко зварити буряк

Аби пришвидшити процес варіння:

  1. Закипʼятіть воду та опустіть туди буряк.
  2. Додайте кілька крапель рослинної олії та зменште вогонь.
  3. Через 30 хв злийте гарячу воду та залийте буряк холодною.
  4. Тримайте овоч у холодній воді 15-25 хв.

Різкий перепад температури охолодить овоч і дозволить йому дійти до готовності швидше.

Як зварити буряк в мультиварці

  1. Ретельно вимийте буряк та покладіть його на дно чаші мультиварки.
  2. Залийте холодною водою, щоб вона повністю покрила буряк.
  3. Закрийте кришку та встановіть режим Суп на 1 год.

Якщо по закінченню часу буряк здається вам занадто жорстким, поставте його варитися ще на 20 хв.

Варимо буряк в мікрохвильовці чи духовці

В мікрохвильовці потужністю у 1 000+ Вт буряк звариться за 10 хв.

  1. Помийте овоч та покладіть його у скляну глибоку тарілку.
  2. На дно ємності вилийте 3 ст. л води.
  3. Накрийте буряк спеціальною кришкою для мікрохвильовки.
  4. Встановіть таймер на 10 хв.

У духовці буряк приготується за 20-25 хв.

Вам необхідно ретельно помити та висушити буряк. Змастіть його олією та загорніть кожен овоч у фольгу.  Далі викладіть буряк на деко та запікайте при 190°С 20 хв.

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