Буряк – смачний та корисний овоч, який містить багато води, клітковини та поживних речовин – кальцій, магній, калій та вітамін А.

Буряк корисний завдяки своїм антиоксидантним та протизапальним властивостям, що надає темно-червоний пігмент – беталаїн.

Сьогодні на полицях в магазині можна побачити не лише сирий, а й варений буряк. Багато господинь користуються нагодою пришвидшити приготування вінегрету чи борщу, адже буряк вариться доволі довго.

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Скільки потрібно варити буряк до готовності та як пришвидшити процес – дізнавалися Факти ICTV.

Скільки потрібно варити буряк

Варити буряк класичним способом у каструлі потрібно від 40 хв до 2 год. Час варіння залежить від розміру плоду та сезону:

молоді дрібні коренеплоди зазвичай готуються 20-30 хв ;

; старі – 1-1,5 год ;

; буряк середнього розміру вариться 35-50 хв ;

; великі овочі – від 1 год до 1,5 год.

Як зварити буряк в каструлі

Візьміть каструлю, налийте в неї велику кількість холодної води та покладіть овочі. Коли вода закипить, накрийте каструлю кришкою, зменште вогонь та залиште на 40 хв. По закінченню часу перевірте чи зварився буряк: візьміть ніж та вколіть овоч. Якщо лезо зайшло легко, буряк готовий. Якщо коренеплід ще сирий, закрийте каструлю кришкою та залиште ще на 20-25 хв.

Щоб буряк не втратив яскравий колір, додайте 1\4 л лимонного соку на 1 л води в каструлі.

Як швидко зварити буряк

Аби пришвидшити процес варіння:

Закипʼятіть воду та опустіть туди буряк. Додайте кілька крапель рослинної олії та зменште вогонь. Через 30 хв злийте гарячу воду та залийте буряк холодною. Тримайте овоч у холодній воді 15-25 хв.

Різкий перепад температури охолодить овоч і дозволить йому дійти до готовності швидше.

Як зварити буряк в мультиварці

Ретельно вимийте буряк та покладіть його на дно чаші мультиварки. Залийте холодною водою, щоб вона повністю покрила буряк. Закрийте кришку та встановіть режим Суп на 1 год.

Якщо по закінченню часу буряк здається вам занадто жорстким, поставте його варитися ще на 20 хв.

Варимо буряк в мікрохвильовці чи духовці

В мікрохвильовці потужністю у 1 000+ Вт буряк звариться за 10 хв.

Помийте овоч та покладіть його у скляну глибоку тарілку. На дно ємності вилийте 3 ст. л води. Накрийте буряк спеціальною кришкою для мікрохвильовки. Встановіть таймер на 10 хв.

У духовці буряк приготується за 20-25 хв.

Вам необхідно ретельно помити та висушити буряк. Змастіть його олією та загорніть кожен овоч у фольгу. Далі викладіть буряк на деко та запікайте при 190°С 20 хв.