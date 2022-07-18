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Синдром длительного сдавления: как извлекать людей из-под завалов

18 июля 2022, 20:08
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
завал
Источник: Depositphotos

Реалии нашей жизни сейчас таковы, что под ракетные обстрелы и бомбежки может попасть в любое время любой житель страны.

И если  кто-то оказался под завалами, помощь ему нужно оказать правильно, рекомендует доктор Евгений Комаровский.

 — Для начала запомните, чего не нужно делать, — предостерег Комаровский. —  Не стоит самостоятельно освобождать из-под завалов пострадавшего, если  он находится там более 15 минут.

Дело в том, что когда конечность оказывается под грузом бетонных плит или деревянных балок, в ней под давлением, прекращается кровоснабжение. Происходит некроз тканей и образование токсинов. Это называется синдром длительного сдавления.

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Если после 15 минут попытаться снять груз, то кровоснабжение восстановится и с потоком крови яды распространятся по всему организму, отравляя его. Могут отказать почки, пострадать мозг. Поэтому, если не вытащили человека за 15 минут, то ждите спасателей. Они знают что и как делать в таком случае.

При извлечении из-под завалов необходимо:

  • сдавленную конечность сразу же туго забинтовать
  • приложить холод
  • быстро везти пострадавшего в хирургическое отделение больницы.
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Если у вас нет под рукой необходимых для оказания помощи вещей, ждите спасателей.

Источник: Евгений Комаровский 

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