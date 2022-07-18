Реалії нашого життя зараз такі, що під ракетні обстріли та бомбардування може потрапити будь-коли будь-який житель країни.

І якщо хтось опинився під завалами, допомогу йому потрібно надати правильно, рекомендує доктор Євген Комаровський.

– Спочатку запам’ятайте, чого не треба робити, – застеріг Комаровський. – Не варто самостійно звільняти з-під завалів потерпілого, якщо він знаходиться там понад 15 хвилин.

Справа в тому, що коли кінцівка перебуває під вагою бетонних плит або дерев’яних балок, у ній під тиском припиняється кровопостачання. Відбувається некроз тканин та утворення токсинів. Це називається синдром тривалого стискання.

Зараз дивляться

Якщо після 15 хвилин спробувати зняти вагу, кровопостачання відновиться і з потоком крові отрута пошириться по всьому організму. Можуть відмовити нирки, постраждати мозок. Тому, якщо не витягли людину за 15 хвилин, то чекайте на рятувальників. Вони знають, що і як робити в такому випадку.

При витягуванні з-під завалів необхідно:

затиснуту кінцівку відразу ж туго забинтувати

прикласти холод

швидко везти постраждалого до хірургічного відділення лікарні.

Якщо у вас немає під рукою необхідних для надання допомоги речей, чекайте на рятувальників.

Джерело: Євген Комаровський