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Синдром тривалого стискання: як звільняти людей з-під завалів

18 Липня 2022, 20:08
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
завал
Джерело: Depositphotos

Реалії нашого життя зараз такі, що під ракетні обстріли та бомбардування може потрапити будь-коли будь-який житель країни.

І якщо хтось опинився під завалами, допомогу йому потрібно надати правильно, рекомендує доктор Євген Комаровський.

– Спочатку запам’ятайте, чого не треба робити, – застеріг Комаровський. – Не варто самостійно звільняти з-під завалів потерпілого, якщо він знаходиться там понад 15 хвилин.

Справа в тому, що коли кінцівка перебуває під вагою бетонних плит або дерев’яних балок, у ній під тиском припиняється кровопостачання. Відбувається некроз тканин та утворення токсинів. Це називається синдром тривалого стискання.

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Якщо після 15 хвилин спробувати зняти вагу, кровопостачання відновиться і з потоком крові отрута пошириться по всьому організму. Можуть відмовити нирки, постраждати мозок. Тому, якщо не витягли людину за 15 хвилин, то чекайте на рятувальників. Вони знають, що і як робити в такому випадку.

При витягуванні з-під завалів необхідно:

  • затиснуту кінцівку відразу ж туго забинтувати
  • прикласти холод
  • швидко везти постраждалого до хірургічного відділення лікарні.
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Якщо у вас немає під рукою необхідних для надання допомоги речей, чекайте на рятувальників.

Джерело: Євген Комаровський 

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