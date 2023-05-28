Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк рассказала Фактам ICTV, какие сладости можно есть тем, кто худеет.
— Жесткий отказ от сладкого часто приводит к психоэмоциональному стрессу, к подавленному настроению и еще большему желанию полакомиться чем-нибудь запретным и высококалорийным, — говорит медик.
По ее словам, есть довольно широкий выбор продуктов, которыми можно эффективно снизить тягу к сладкому и при этом не отклониться от намеченной цели по избавлению от лишних килограммов.
Какие сладости можно есть при похудении:
- шоколад. Желательно выбирать черный, от 75% содержания какао;
- протеиновые батончики. Обращайте внимание на их состав: белка должно быть не меньше 20%;
- сухофрукты. Только сильно не налегайте. Сухофрукты хоть и полезны, но достаточно калорийны;
- сладости без сахара. Сейчас очень большой выбор в магазинах на любой вкус и кошелек;
- арахисовая паста. Прекрасно восполняет запасы белка, отлично справляется с чувством голода.