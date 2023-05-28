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Терапевт рассказала, какие сладости можно есть тем, кто худеет

28 мая 2023, 12:22
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Людмила Сердюк врач-терапевт, семейный врач
солодощі, солодке
Источник: Depositphotos

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк рассказала Фактам ICTV, какие сладости можно есть тем, кто худеет.

— Жесткий отказ от сладкого часто приводит к психоэмоциональному стрессу, к подавленному настроению и еще большему желанию полакомиться чем-нибудь запретным и высококалорийным, — говорит медик.

По ее словам, есть довольно широкий выбор продуктов, которыми можно эффективно снизить тягу к сладкому и при этом не отклониться от намеченной цели по избавлению от лишних килограммов.

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Какие сладости можно есть при похудении:

  • шоколад. Желательно выбирать черный, от 75% содержания какао;
  • протеиновые батончики. Обращайте внимание на их состав: белка должно быть не меньше 20%;
  • сухофрукты. Только сильно не налегайте. Сухофрукты хоть и полезны, но достаточно калорийны;
  • сладости без сахара. Сейчас очень большой выбор в магазинах на любой вкус и кошелек;
  • арахисовая паста. Прекрасно восполняет запасы белка, отлично справляется с чувством голода.

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поради лікаря Солодощі Похудение
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