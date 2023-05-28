Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк рассказала Фактам ICTV, какие сладости можно есть тем, кто худеет.

— Жесткий отказ от сладкого часто приводит к психоэмоциональному стрессу, к подавленному настроению и еще большему желанию полакомиться чем-нибудь запретным и высококалорийным, — говорит медик.

По ее словам, есть довольно широкий выбор продуктов, которыми можно эффективно снизить тягу к сладкому и при этом не отклониться от намеченной цели по избавлению от лишних килограммов.

Какие сладости можно есть при похудении: