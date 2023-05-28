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Терапевт розповіла, які солодощі можна їсти тим, хто худне

28 Травня 2023, 12:22
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я Людмила Сердюк лікар-терапевт, сімейний лікар
солодощі, солодке
Джерело: Depositphotos

Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк розповіла Фактам ICTV, які солодощі можна їсти тим, хто худне.

– Жорстка відмова від солодкого часто призводить до психоемоційного стресу, до пригніченого настрою і ще більшого бажання поласувати чимось забороненим і висококалорійним, – каже медик.

За її словами, є доволі широкий вибір продуктів, якими можна ефективно знизити потяг до солодкого і водночас не відхилитися від наміченої мети з позбавлення зайвих кілограмів.

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Які солодощі можна їсти під час схуднення:

  • шоколад. Бажано вибирати чорний, від 75% вмісту какао;
  • протеїнові батончики. Звертайте увагу на їхній склад: білка має бути не менше 20%;
  • сухофрукти. Тільки сильно не налягайте. Сухофрукти хоч і корисні, але досить калорійні;
  • солодощі без цукру. Зараз дуже великий вибір у магазинах на будь-який смак і гаманець;
  • арахісова паста. Чудово поповнює запаси білка, відмінно справляється з відчуттям голоду.

Теги
поради лікаря Солодощі Схуднення
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