Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк розповіла Фактам ICTV, які солодощі можна їсти тим, хто худне.
– Жорстка відмова від солодкого часто призводить до психоемоційного стресу, до пригніченого настрою і ще більшого бажання поласувати чимось забороненим і висококалорійним, – каже медик.
За її словами, є доволі широкий вибір продуктів, якими можна ефективно знизити потяг до солодкого і водночас не відхилитися від наміченої мети з позбавлення зайвих кілограмів.
Які солодощі можна їсти під час схуднення:
- шоколад. Бажано вибирати чорний, від 75% вмісту какао;
- протеїнові батончики. Звертайте увагу на їхній склад: білка має бути не менше 20%;
- сухофрукти. Тільки сильно не налягайте. Сухофрукти хоч і корисні, але досить калорійні;
- солодощі без цукру. Зараз дуже великий вибір у магазинах на будь-який смак і гаманець;
- арахісова паста. Чудово поповнює запаси білка, відмінно справляється з відчуттям голоду.