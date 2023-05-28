Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк розповіла Фактам ICTV, які солодощі можна їсти тим, хто худне.

– Жорстка відмова від солодкого часто призводить до психоемоційного стресу, до пригніченого настрою і ще більшого бажання поласувати чимось забороненим і висококалорійним, – каже медик.

За її словами, є доволі широкий вибір продуктів, якими можна ефективно знизити потяг до солодкого і водночас не відхилитися від наміченої мети з позбавлення зайвих кілограмів.

Які солодощі можна їсти під час схуднення: