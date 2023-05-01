Минеральные воды — кладезь полезных микроэлементов, которые положительно влияют на наше здоровье. Именно поэтому минеральные воды рекомендуются к употреблению при ряде заболеваний.

Однако регулярное употребление таких напитков не всегда приносит пользу, а наоборот может быть опасным и стать причиной развития различных заболеваний.

Факты ICTV узнавали, как правильно пить минеральные воды, кому они необходимы и в каких случаях противопоказаны.

Что такое минеральные воды

По словам врача-диетолога Татьяны Пасеки, лечебные минеральные воды — это природные воды, которые содержат в повышенной концентрации те или иные минеральные или органические вещества, а также различные газы.

— Момент, который часто люди не учитывают — это степень минерализации, то есть содержание в воде минеральных веществ. Есть разные воды и в зависимости от этих показателей, врачи определяют кратность, продолжительность и количество такой воды, — добавляет диетолог.

Как правильно пить минеральные воды — разбор

Трускавецкая вода

Это природная минеральная столовая вода карпатского происхождения. Относится к категории гидрокарбонатных вод сложного катионного состава.

Имеет приятный мягкий вкус и низкую природную минерализацию до 0,9 г/л.

— То есть эта вода является пресной, что позволяет употреблять ее без ограничений, — говорит Татьяна Пасека.

Диетолог добавляет, что лечебные свойства и ограничения в употреблении имеет вода, которая пьется непосредственно из бювета (например, Нафтуся).

Такие воды имеют высокое содержание органических веществ, которые придают напитку выраженное мочегонное или желчегонное действие, а также стимулируют секреторную функцию.

Поляна Квасова

Она имеет содовый привкус из-за минеральных соединений солей натрия, калия и магния. Поляна Квасова содержит железо, кобальт, из которых состоит витамин В12.

Содержание органических веществ способствует жизнедеятельности микроорганизмов для образования антибактериальных и гормональных веществ.

— Это лечебно-столовая природная вода. Она имеет среднюю степень минерализации. Также в составе есть высокое содержание натрия, калия, магния, — говорит диетолог.

По словам врача, благодаря своим антацидным и буферным свойствам, Поляна Квасова рекомендована людям:

с заболеваниями желудка с повышенным уровнем кислотности;

рефлюкс-эзофагитом;

хроническим панкреатитом;

гепатозом и др.

Противопоказания: хронические атрофические гастриты со сниженной кислотворческой функцией, любые обострения воспалительного процесса в желчном пузыре, а также интериты и колиты в стадии обострения.

— Поскольку это уже лечебная вода, то без консультации врача употреблять Поляну Квасову не рекомендовано более 30 дней! — добавляет врач.

Лужанская вода

Она относится к маломинерализованным водам, что делает ее более подходящей для различных профилактик. Кстати, состав Лужанской очень близок к известной воде Borjomi.

— Эта водичка при рефлюкс-эзофагитах или холестазах имеет диуретический эффект. А также можно употреблять при заболеваниях желудка с повышенным уровнем кислотности, — говорит Пасека.

Что важно учесть при употреблении минеральной воды

По словам Татьяны Пасеки, употреблять минеральную воду просто так, лишь потому, что вам захотелось, нельзя!

— На постоянной основе их пить запрещено! В среднем курс лечения — 30-40 дней, но подбирать минеральную воду и ее количество необходимо только после установления диагноза! — добавляет диетолог.

Только врач после определения заболевания может назначить курс лечения, тип воды, ее количество и время приема. Самостоятельно такие решения принимать не стоит, чтобы не навредить организму!