Специалист по трихологии Арран Ишервуд в эксклюзивном комментарии популярному британскому онлайн-изданию назвал растительное масло, которое богато питательными веществами и может помочь в борьбе с выпадением волос.

— Тыквенное масло в последние годы привлекло внимание как потенциальное средство от выпадения волос, — отметил трихолог.

По его словам, натуральное масло тыквы богато жирными кислотами, такими как омега-3, омега-6 и омега-9, витаминами Е и В, а также минералами цинком, магнием и селеном.

Сочетание этих питательных веществ способствует эластичности, росту и восстановлению волос, а также уменьшает воспаление на коже головы.

По словам эксперта, научные данные также свидетельствуют о том, что это масло может быть отличным средством для использования в сочетании с другими методами лечения и ухода за волосами.

Арран Ишервуд рекомендует аккуратно и равномерно втереть небольшое количество масла семян тыквы в кожу головы.

— Дайте маслу подействовать не менее 30 минут или нанесите его на ночь для максимального впитывания. Затем смойте мягким шампунем, — советует эксперт.

По его словам, этот процесс следует повторять два-три раза в неделю для достижения оптимальных результатов.

Трихолог также советует искать средства по уходу за волосами, которые содержат масло семян тыквы в качестве активного ингредиента.

По словам эксперта, местное применение масла семян тыквы также можно рассматривать как многообещающую альтернативу для лечения алопеции по мужскому типу.

Источник: Express