Спеціаліст із трихології Арран Ішервуд в ексклюзивному коментарі популярному британському онлайн-виданню назвав рослинну олію, яка багата поживними речовинами і може допомогти в боротьбі з випадінням волосся.

– Гарбузова олія в останні роки привернула увагу як потенційний засіб від випадіння волосся, – зазначив трихолог.

За його словами, натуральна олія гарбуза багата на жирні кислоти, як-от омега-3, омега-6 та омега-9, вітаміни Е і В, а також мінерали цинк, магній і селен.

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Поєднання цих поживних речовин сприяє еластичності, росту та відновленню волосся, а також зменшує запалення на шкірі голови.

За словами експерта, наукові дані також свідчать про те, що ця олія може бути чудовим засобом для використання в поєднанні з іншими методами лікування та догляду за волоссям.

Арран Ішервуд рекомендує акуратно і рівномірно втерти невелику кількість олії насіння гарбуза в шкіру голови.

– Дайте олії подіяти щонайменше 30 хвилин або нанесіть її на ніч для максимального вбирання. Потім змийте м’яким шампунем, – радить експерт.

За його словами, цей процес слід повторювати два-три рази на тиждень для досягнення оптимальних результатів.

Трихолог також радить, шукати засоби для догляду за волоссям, які містять олію насіння гарбуза як активний інгредієнт.

За словами експерта, місцеве застосування олії насіння гарбуза також можна розглядати як багатообіцяючу альтернативу для лікування алопеції за чоловічим типом.

Джерело: Express