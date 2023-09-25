Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Вакцинация

Длилась два года: в ВОЗ объявили о завершении вспышки полиомиелита в Украине

25 сентября 2023, 08:50
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вакцинування
Источник: Unsplash

Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения объявило о завершении вспышки полиомиелита в Украине.

Сообщается, что эпидемиологическое расследование началось в октябре 2021 года, когда была обнаружен вирус. Через два месяца, в декабре, Минздрав объявил завезенный вирус полиомиелита чрезвычайной ситуацией и утвердил план ускоренной иммунизации детей от шести месяцев до шести лет. 

Начало полномасштабного вторжения замедлило темпы вакцинации. Однако со вспышкой болезни все же удалось справиться.

Сейчас смотрят
Читайте также:
поліо, дитинаВопрос жизни и смерти: самое важное, что нужно знать о полиомиелите

Как рассказала заместитель председателя представительства ЮНИСЕФ в Украине Вера Мендонса, за 2023 год в страну доставили 890 тыс. доз двухвалентной вакцины от полиомиелита.

— Пока полиомиелит остается угрозой во всем мире, Украина будет уязвимой. Поэтому Минздрав работает над расширением охвата плановой иммунизацией по всей стране, чтобы защитить каждого ребенка, — подчеркнула Мендонс

Полиомиелит – это заболевание, вызванное вирусом, преимущественно поражающим спинной мозг или ствол головного мозга. Чаще всего он распространяется через фекалии и слюну.

Среди симптомов полиомиелита – мышечные боли и спазмы, слабость, негибкость позвоночника и шеи, снижение рефлексов, паралич и деформация конечностей. После выздоровления человек не восстанавливается.

Источник
Украинская правда
Теги
Вакцинация ВООЗ МОЗ Украины Украина хвороба
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь