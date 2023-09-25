Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения объявило о завершении вспышки полиомиелита в Украине.

Сообщается, что эпидемиологическое расследование началось в октябре 2021 года, когда была обнаружен вирус. Через два месяца, в декабре, Минздрав объявил завезенный вирус полиомиелита чрезвычайной ситуацией и утвердил план ускоренной иммунизации детей от шести месяцев до шести лет.

Начало полномасштабного вторжения замедлило темпы вакцинации. Однако со вспышкой болезни все же удалось справиться.

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Как рассказала заместитель председателя представительства ЮНИСЕФ в Украине Вера Мендонса, за 2023 год в страну доставили 890 тыс. доз двухвалентной вакцины от полиомиелита.

— Пока полиомиелит остается угрозой во всем мире, Украина будет уязвимой. Поэтому Минздрав работает над расширением охвата плановой иммунизацией по всей стране, чтобы защитить каждого ребенка, — подчеркнула Мендонс.

Полиомиелит – это заболевание, вызванное вирусом, преимущественно поражающим спинной мозг или ствол головного мозга. Чаще всего он распространяется через фекалии и слюну.

Среди симптомов полиомиелита – мышечные боли и спазмы, слабость, негибкость позвоночника и шеи, снижение рефлексов, паралич и деформация конечностей. После выздоровления человек не восстанавливается.