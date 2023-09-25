Європейське регіональне бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я оголосило про завершення спалаху поліомієліту в Україні.

Повідомляється, що епідеміологічне розслідування розпочалося в жовтні 2021 року, коли було виявлено вірус. Через два місяці, у грудні, МОЗ оголосило завезений вірус поліомієліту надзвичайною ситуацією та затвердило план прискореної імунізації дітей від шести місяців до шести років.

Початок повномасштабного вторгнення сповільнив темпи вакцинації. Однак зі спалахом хвороби все ж вдалося впоратися.

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Як розповіла заступниця Голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Віра Мендонса, за 2023 рік у країну доправили 890 тис. доз двовалентної вакцини від поліомієліту.

– Поки поліомієліт залишається загрозою в усьому світі, Україна залишатиметься вразливою. Тому МОЗ працює над розширенням охоплення плановою імунізацією по всій країні, щоб захистити кожну дитину, – наголосила Мендонс.

Поліомієліт – це захворювання, спричинене вірусом, який переважно вражає спинний мозок або стовбур головного мозку. Найчастіше він поширюється через фекалії та слину.

Серед симптомів поліомієліту – м’язові болі та спазми, слабкість, негнучкість хребта та шиї, зниження рефлексів, параліч і деформація кінцівок. Після одужання людина не відновлюється.