Команда Исследовательского центра детского питания USDA/ARS при Техасской детской больнице исследовала связи между потреблением необработанного красного мяса и маркерами воспаления.

Результаты исследования стали действительно революционными, потому что они сводят на нет все предыдущие рекомендации по ограничению потребления красного мяса, поскольку оно якобы провоцирует воспалительные процессы в организме и ведет к появлению хронических болезней.

Красное мясо не вызывает воспаления в организме

Команда доктора Алексиса Вуда, доцента кафедры педиатрии и питания, использовала перекрестные данные, полученные от примерно 4 тыс. пожилых людей, участвовавших в Мультиэтническом исследовании атеросклероза.

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Ученые обнаружили, что потребление необработанного и обработанного красного мяса (говядины, свинины или баранины) не было напрямую связано с любыми маркерами воспаления.

Поправка делалась на индекс массы тела, именно сверхнормативная масса тела, а не красное мясо, может быть основной причиной усиления системного воспаления.

Воспаление является фактором риска для многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые, поэтому влияние диеты на воспаление является сферой растущего научного интереса.

Сердечные диеты могут содержать говядину

Доктор Алексис Вуд подчеркивает, любые диетические рекомендации должны основываться на надежных научных доказательствах. Что же касается красного мяса, то по сей день за основу брались старые исследования.

А новые показали отсутствие связи между потреблением красного мяса и С-реактивным белком (СРБ), основным воспалительным маркером риска хронических заболеваний.

— Наш анализ не подтверждает предыдущие исследовательские данные, которые связывают потребление красного мяса и воспаление, — говорит доктор Вуд.

По его словам, нужны дополнительные исследования, чтобы адекватно понять, не изменяет ли красное мясо уже существующее в организме воспаление.

Хотя уже и сейчас можно сказать, что нежирную необработанную говядину можно включать в сердечные диеты.

Диетическая реабилитация красного мяса

Доктор Вуд считает, что красное мясо — популярный, доступный и вкусный продукт, и его место в нашем рационе имеет глубокие культурные корни.

— Рекомендации по сокращению потребления красного мяса должны быть подкреплены весомыми научными доказательствами, а их нет, — заключает исследователь.

Напротив, новое исследование, к радости многих, реабилитирует красное мясо.

Источник: SciTechDaily