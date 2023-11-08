Команда Дослідницького центру дитячого харчування USDA/ARS при Техаській дитячій лікарні дослідила зв’язки між споживанням необробленого червоного м’яса та маркерами запалення.

Результати дослідження стали дійсно революційними, бо вони зводять нанівець усі попередні рекомендації щодо обмеження споживання червоного м’яса, оскільки воно, начебто, провокує запальні процеси в організмі і веде до появи хронічних хвороб.

Червоне м’ясо не викликає запалення в організмі

Команда доктора Алексіса Вуда, доцента кафедри педіатрії та харчування, використала перехресні дані, отримані від приблизно 4 тис. людей похилого віку, які брали участь у Мультиетнічному дослідженні атеросклерозу.

Зараз дивляться

Учені виявили, що споживання необробленого та обробленого червоного м’яса (яловичини, свинини чи баранини) безпосередньо не пов’язане з будь-якими маркерами запалення.

Поправка робилася на індекс маси тіла, отож саме понаднормова маса тіла, а не червоне м’ясо, може бути основною причиною посилення системного запалення.

Запалення є фактором ризику для багатьох хронічних захворювань, включаючи серцево-судинні, тож уплив дієти на запалення є сферою зростаючого наукового інтересу.

Серцеві дієти можуть містити яловичину

Доктор Алексіс Вуд підкреслює, будь-які дієтичні рекомендації повинні ґрунтуватися на надійних наукових доказах. Що ж стосується червоного м’яса, то донині за основу бралися старі дослідження.

А нові показали відсутність зв’язку між споживанням червоного м’яса та С-реактивним білком (СРБ), основним запальним маркером ризику хронічних захворювань.

– Наш аналіз не підтверджує попередні дослідницькі дані, які пов’язують споживання червоного м’яса та запалення, – каже доктор Вуд.

За його словами, потрібні додаткові дослідження, щоб адекватно зрозуміти, чи червоне м’ясо не змінює вже існуюче в організмі запалення.

Хоча вже й зараз можна сказати, що нежирну необроблену яловичину можна включати в серцеві дієти.

Дієтична реабілітація червоного м’яса

Доктор Вуд вважає, що червоне м’ясо – популярний, доступний та смачний продукт, і його місце в нашому раціоні має глибоке культурне коріння.

– Рекомендації щодо скорочення споживання червоного м’яса мають бути підкріплені вагомими науковими доказами, а їх немає, – підсумовує дослідник.

Навпаки, нове дослідження, на радість багатьох, реабілітує червоне м’ясо.

Джерело: SciTechDaily