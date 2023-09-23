Документальная лента от Deutsche Welle практически реабилитировала блюдо фастфуда, которое до сих пор считалось вредным. Подробнее о рисовых чипсах, которые положительно влияют на мозг, и рецепт домашнего приготовления этого лакомства — в Фактах ICTV
Полезным фастфудом, который положительно влияет на здоровье мозга ученые назвали рисовые чипсы.
Документальная лента “Better brain health” от Deutsche Welle, которая вышла в 2019 году, как раз и дезавуировала стереотипы относительно полезной пищи и рассказала о продуктах, которые положительно влияют на здоровье мозга.
При этом, все аргументы кинодокументалистов основаны исключительно на научных данных и рекомендациях.
Кстати, полезные рисовые чипсы, которые реабилитировали ученые, можно приготовить дома. Конечно, их внешний вид не будет идеальным, однако вкус точно порадует!
Для приготовления понадобится:
- 200 г коричневого риса;
- 2 ч. л. соевого соуса;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- 100 г семян льна;
- 2 ст. л. кунжута;
- специи по вкусу.
Для начала надо отварить рис и охладить его. Затем добавить семена льна, масло, соевый соус и специи.
Учитывая, что в приготовлении используется соевый соус, в дополнительной соли нет необходимости.
Теперь надо смешать все в однородную массу с помощью блендера.
Отдельно немного обжарить кунжут и добавить его в смесь.
Тщательно перемешать массу, она будет похожей на тесто. Вот это “тесто” надо раскатать в тонкий слой. Затем, с помощью стакана, рюмки или формочки сформировать округлые чипсы.
Наконец, поставить противень с чипсами в духовку, разогретую до 180 ° С. Через 15 минут надо перевернуть чипсы, чтобы они подрумянились с обеих сторон.
А все выпекание займет полчаса.
Вкусный, хрустящий, а главное — полезный фастфуд готов к употреблению.
Источник: Бережи себе