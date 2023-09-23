Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Ученые утверждают, что фастфуд, который считался вредным, на самом деле обеспечивает здоровье мозга

23 сентября 2023, 13:06
Валентина Андрейко журналіст
чипси
Источник: Pixabay

Документальная лента от Deutsche Welle практически реабилитировала блюдо фастфуда, которое до сих пор считалось вредным. Подробнее о рисовых чипсах, которые положительно влияют на мозг, и рецепт домашнего приготовления этого лакомства — в Фактах ICTV

Полезным фастфудом, который положительно влияет на здоровье мозга ученые назвали рисовые чипсы.

Документальная лента “Better brain health” от Deutsche Welle, которая вышла в 2019 году, как раз и дезавуировала стереотипы относительно полезной пищи и рассказала о продуктах, которые положительно влияют на здоровье мозга.

Сейчас смотрят

При этом, все аргументы кинодокументалистов основаны исключительно на научных данных и рекомендациях.

Кстати, полезные рисовые чипсы, которые реабилитировали ученые, можно приготовить дома. Конечно, их внешний вид не будет идеальным, однако вкус точно порадует!

Для приготовления понадобится:

  • 200 г коричневого риса;
  • 2 ч. л. соевого соуса;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • 100 г семян льна;
  • 2 ст. л. кунжута;
  • специи по вкусу.

Для начала надо отварить рис и охладить его. Затем добавить семена льна, масло, соевый соус и специи.

Учитывая, что в приготовлении используется соевый соус, в дополнительной соли нет необходимости.

Теперь надо смешать все в однородную массу с помощью блендера.

Отдельно немного обжарить кунжут и добавить его в смесь.

Тщательно перемешать массу, она будет похожей на тесто. Вот это “тесто” надо раскатать в тонкий слой. Затем, с помощью стакана, рюмки или формочки сформировать округлые чипсы.

Наконец, поставить противень с чипсами в духовку, разогретую до 180 ° С. Через 15 минут надо перевернуть чипсы, чтобы они подрумянились с обеих сторон.

А все выпекание займет полчаса.

Вкусный, хрустящий, а главное — полезный фастфуд готов к употреблению.

Читайте также:
Курячі нагетси Домашний фаст-фуд: два рецепта куриных наггетсов

Источник: Бережи себе

Теги
Кулінарні рецепти Мозок фастфуд
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь