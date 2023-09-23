Учені стверджують, що фастфуд, який вважався шкідливим, насправді забезпечує здоров’я мозку

Документальна стрічка від Deutsche Welle практично реабілітувала страву фастфуду, яка досі вважалася шкідливою.
Детальніше про рисові чіпси, які позитивно впливають на мозок, і рецепт домашнього приготування цих ласощів -
у Фактах ICTV.
Корисним фастфудом, що позитивно впливає на здоров’я мозку, вчені назвали рисові чипси.
Документальна стрічка Better brain health від Deutsche Welle, яка вийшла в 2019 році, якраз і дезавуювала стереотипи щодо корисної їжі та розповіла про продукти, що позитивно впливають на здоров’я мозку.
Водночас усі аргументи кінодокументалістів базуються виключно на наукових даних і рекомендаціях.
До речі, корисні рисові чипси, які реабілітували науковці, можна приготувати вдома. Звісно, їхній зовнішній вигляд не буде ідеальним, проте смак точно порадує!
Для приготування знадобиться:
- 200 г коричневого рису;
- 2 ч. л. соєвого соусу;
- 2 ст. л. оливкової олії;
- 100 г насіння льону;
- 2 ст. л. кунжуту;
- спеції до смаку.
Спершу треба відварити рис і охолодити його. Потім додати насіння льону, олію, соєвий соус і спеції.
Через те, що в приготуванні використовується соєвий соус, у додатковій солі немає потреби.
Тепер треба змішати все в однорідну масу за допомогою блендера.
Окремо трохи обсмажити кунжут і додати його у суміш.
Ретельно перемішати массу, вона буде схожою на тісто. От це “тісто” треба розкачати у тоненький шар. Тоді, за допомогою склянки, чарки чи формочки сформувати округлі чипси.
Насамкінець – поставити деко зі смаколиками у духовку, розігріту до 180°С . Через 15 хвилин слід перевернути чипси, щоб вони підрум’янилися з обох сторін. А все випікання займе півгодини.
Смачний, хрумкий, а головне – корисний фаст-фуд готовий до вживання.
Джерело: Бережи себе