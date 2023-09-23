Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Учені стверджують, що фастфуд, який вважався шкідливим, насправді забезпечує здоров’я мозку

23 Вересня 2023, 13:06
Валентина Андрейко журналістка
чипси
Джерело: Pixabay 
Документальна стрічка від Deutsche Welle практично реабілітувала страву фастфуду, яка досі вважалася шкідливою. 
Детальніше про рисові чіпси, які позитивно впливають на мозок, і рецепт домашнього приготування цих ласощів -
 у Фактах ICTV.

Корисним фастфудом, що позитивно впливає на здоров’я мозку, вчені назвали рисові чипси.

Документальна стрічка Better brain health від Deutsche Welle, яка вийшла в 2019 році, якраз і дезавуювала стереотипи щодо корисної їжі та розповіла про продукти, що позитивно впливають на  здоров’я мозку.

Водночас усі аргументи кінодокументалістів базуються виключно на наукових даних і рекомендаціях.

Зараз дивляться

До речі, корисні рисові чипси, які реабілітували науковці, можна приготувати вдома. Звісно, їхній зовнішній вигляд не буде ідеальним, проте смак точно порадує!

Для приготування знадобиться:

  • 200 г коричневого рису;
  • 2 ч. л. соєвого соусу;
  • 2 ст. л. оливкової олії;
  • 100 г насіння льону;
  • 2 ст. л. кунжуту;
  • спеції до смаку.

Спершу треба відварити рис і охолодити його. Потім додати насіння льону, олію, соєвий соус і спеції.

Через те, що в приготуванні використовується соєвий соус, у додатковій солі немає потреби.

Тепер треба змішати все в однорідну масу за допомогою блендера.

Окремо трохи обсмажити кунжут і додати його у суміш.

Ретельно перемішати массу, вона буде схожою на тісто. От це “тісто” треба розкачати у тоненький шар. Тоді, за допомогою склянки, чарки чи формочки сформувати округлі чипси.

Насамкінець – поставити деко зі смаколиками у духовку, розігріту до 180°С . Через 15 хвилин слід перевернути чипси, щоб вони підрум’янилися з обох сторін. А все випікання займе півгодини.

Смачний, хрумкий, а головне – корисний фаст-фуд готовий до вживання.

Читайте також:
Курячі нагетси Домашній фастфуд: два рецепти курячих нагетсів

Джерело: Бережи себе

Теги
Кулінарні рецепти Мозок фастфуд
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь