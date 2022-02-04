Стресс может оказывать значительное влияние на качество жизни человека. Избегать такого состояния часто не удается, но возможно минимизировать его влияние.

В Центре общественного здоровья рассказали, как снизить влияние стресса на жизнь.

Рекомендации:

уметь идентифицировать симптомы стресса – апатия, изменение настроения;

записывать ситуации, которые провоцируют стресс;

ежедневно уделять время только себе, когда вы можете побыть один;

овладеть тайм-менеджментом;

пытаться найти баланс между работой и личной жизнью;

вовремя уходить в отпуск;

не бояться говорить с руководством, когда есть какие-то проблемы на работе;

уметь отпустить перфекционизм;

воздерживаться от сплетен;

изучать практики релаксации и регулярно выполнять их.

Если есть понимание, что самому справиться с проблемой не получается, нужно обратиться за помощью к специалисту – за первичной консультацией к семейному врачу или к психологу, психотерапевту.

Источник: Центр общественного здоровья Украины