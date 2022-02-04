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Избегать сплетен и уделять время себе. Как минимизировать влияние стресса

4 февраля 2022, 16:15
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
стресс
Источник: Depositphotos

Стресс может оказывать значительное влияние на качество жизни человека. Избегать такого состояния часто не удается, но возможно минимизировать его влияние.

В Центре общественного здоровья рассказали, как снизить влияние стресса на жизнь.

Рекомендации:

  • уметь идентифицировать симптомы стресса – апатия, изменение настроения;
  • записывать ситуации, которые провоцируют стресс;
  • ежедневно уделять время только себе, когда вы можете побыть один;
  • овладеть тайм-менеджментом;
  • пытаться найти баланс между работой и личной жизнью;
  • вовремя уходить в отпуск;
  • не бояться говорить с руководством, когда есть какие-то проблемы на работе;
  • уметь отпустить перфекционизм;
  • воздерживаться от сплетен;
  • изучать практики релаксации и регулярно выполнять их.
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Если есть понимание, что самому справиться с проблемой не получается, нужно обратиться за помощью к специалисту – за первичной консультацией к семейному врачу или к психологу, психотерапевту.

Источник: Центр общественного здоровья Украины

Теги
Депрессия , поради лікаря , Стрес
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