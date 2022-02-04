Стресс может оказывать значительное влияние на качество жизни человека. Избегать такого состояния часто не удается, но возможно минимизировать его влияние.
В Центре общественного здоровья рассказали, как снизить влияние стресса на жизнь.
Рекомендации:
- уметь идентифицировать симптомы стресса – апатия, изменение настроения;
- записывать ситуации, которые провоцируют стресс;
- ежедневно уделять время только себе, когда вы можете побыть один;
- овладеть тайм-менеджментом;
- пытаться найти баланс между работой и личной жизнью;
- вовремя уходить в отпуск;
- не бояться говорить с руководством, когда есть какие-то проблемы на работе;
- уметь отпустить перфекционизм;
- воздерживаться от сплетен;
- изучать практики релаксации и регулярно выполнять их.
Если есть понимание, что самому справиться с проблемой не получается, нужно обратиться за помощью к специалисту – за первичной консультацией к семейному врачу или к психологу, психотерапевту.
Источник: Центр общественного здоровья Украины