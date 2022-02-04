Стрес може значною мірою впливати на якість життя людини. Уникнути такого стану часто не вдається, проте можливо мінімізувати його вплив.

У Центрі громадського здоров’я розповіли, як зменшити вплив стресу на життя.

Рекомендації:

вміти ідентифікувати симптоми стресу – апатія, зміни настрою;

занотовувати ситуації, які провокують стрес;

щодня приділяти час лише для себе, коли ви можете побути на самоті;

опанувати тайм-менеджмент;

намагатися знайти баланс між роботою та особистим життям;

вчасно йти у відпустку;

не боятися говорити з керівництвом, коли є якісь проблеми на роботі;

вміти відпустити перфекціонізм;

утримуватися від пліток;

вивчати практики релаксації та регулярно виконувати їх.

Якщо є розуміння, що самому впоратися з проблемою не виходить, треба звернутися по допомогу до фахівця – за первинною консультацією до сімейного лікаря або ж до психолога, психотерапевта.

Джерело: Центр громадського здоров’я України