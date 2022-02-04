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Уникати пліток та приділяти час собі. Як мінімізувати вплив стресу

4 Лютого 2022, 16:15
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
стресс
Джерело: Depositphotos

Стрес може значною мірою впливати на якість життя людини. Уникнути такого стану часто не вдається, проте можливо мінімізувати його вплив.

У Центрі громадського здоров’я розповіли, як зменшити вплив стресу на життя.

Рекомендації:

  • вміти ідентифікувати симптоми стресу – апатія, зміни настрою;
  • занотовувати ситуації, які провокують стрес;
  • щодня приділяти час лише для себе, коли ви можете побути на самоті;
  • опанувати тайм-менеджмент;
  • намагатися знайти баланс між роботою та особистим життям;
  • вчасно йти у відпустку;
  • не боятися говорити з керівництвом, коли є якісь проблеми на роботі;
  • вміти відпустити перфекціонізм;
  • утримуватися від пліток;
  • вивчати практики релаксації та регулярно виконувати їх.
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Якщо є розуміння, що самому впоратися з проблемою не виходить, треба звернутися по допомогу до фахівця – за первинною консультацією до сімейного лікаря або ж до психолога, психотерапевта.

Джерело: Центр громадського здоров’я України

Теги
Депресія , поради лікаря , Стрес
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