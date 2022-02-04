Стрес може значною мірою впливати на якість життя людини. Уникнути такого стану часто не вдається, проте можливо мінімізувати його вплив.
У Центрі громадського здоров’я розповіли, як зменшити вплив стресу на життя.
Рекомендації:
- вміти ідентифікувати симптоми стресу – апатія, зміни настрою;
- занотовувати ситуації, які провокують стрес;
- щодня приділяти час лише для себе, коли ви можете побути на самоті;
- опанувати тайм-менеджмент;
- намагатися знайти баланс між роботою та особистим життям;
- вчасно йти у відпустку;
- не боятися говорити з керівництвом, коли є якісь проблеми на роботі;
- вміти відпустити перфекціонізм;
- утримуватися від пліток;
- вивчати практики релаксації та регулярно виконувати їх.
Якщо є розуміння, що самому впоратися з проблемою не виходить, треба звернутися по допомогу до фахівця – за первинною консультацією до сімейного лікаря або ж до психолога, психотерапевта.
Джерело: Центр громадського здоров’я України