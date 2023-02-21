Невролог из Мичиганского университета здравоохранения и соруководитель Клинического ядра Мичиганского исследовательского центра болезни Альцгеймера Джудит Хайдебринк сформулировала десять принципов ведения здорового образа жизни, которые помогут эффективно снизить риск слабоумия.

По словам ученой, в отчете комиссии Lancet за 2020 год было выявлено несколько поддающихся изменению факторов риска, на которые приходится около 40% случаев деменции во всем мире.

— Это означает, что эти случаи можно предотвратить или отсрочить, если вести здоровый образ жизни, — говорит Джудит.

К выводам Хайдебринк присоединился и ее коллега-невролог, директор Центра Генри Полсон.

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Как сохранить здоровый мозг на протяжении всей жизни

1. Следите за своим кровяным давлением. Стремитесь к систолическому артериальному давлению 130 мм рт. ст. или ниже в среднем возрасте (примерно с 40 лет).

2. Защитите свой слух. Обязательно надевайте защитные наушники, когда вы находитесь рядом с чрезмерным шумом, чтобы снизить риск потери слуха. Кроме того, при необходимости используйте слуховые аппараты.

3. Поддерживайте усилия по снижению загрязнения воздуха. Появляется все больше доказательств связи загрязнения воздуха, например, газами и мелкими частицами, которые выбрасывают автомобили и промышленные предприятия, со снижением когнитивных функций и слабоумием.

4. Предотвращайте травмы головы. Физическое повреждение головного мозга, в том числе черепно-мозговая травма, может нарушить его нормальную работу.

5. Ограничьте употребление алкоголя и избегайте курения.

6. Оставайтесь когнитивно вовлеченными. Люди с высшим образованием подвержены меньшему риску слабоумия, чем те, кто не имеет подобного жизненного опыта.

7. Соблюдайте здоровую для сердца диету и регулярно занимайтесь спортом на протяжении всей жизни.

8. Поддерживайте здоровый режим сна.

9. Оставайтесь социально вовлеченными. Исследования показывают, что сохранение социальной активности на протяжении всей жизни может поддерживать здоровье мозга и снижать риск развития деменции.

10. Позаботьтесь о своем психическом здоровье. Поддержание общественной деятельности и хобби может помочь предотвратить депрессию, а физическая активность — уменьшить стресс. Если вы испытываете признаки депрессии, беспокойства или другие проблемы с психическим здоровьем, обязательно обсудите их со своим лечащим врачом.