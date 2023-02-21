Невролог з Мічиганського університету охорони здоров’я і співкерівник клінічного ядра Мічиганського дослідницького центру хвороби Альцгеймера Джудіт Хайдебрінк сформулювала десять принципів ведення здорового способу життя, які допоможуть ефективно знизити ризик недоумства.

За словами вченої, у звіті комісії Lancet за 2020 рік було виявлено кілька факторів ризику, що піддаються зміні, на які припадає близько 40% випадків деменції у всьому світі.

– Це означає, що ці випадки можна запобігти або відстрочити, якщо вести здоровий спосіб життя, – каже Джудіт.

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До висновків Хайдебрінк приєднався і її колега-невролог, директор Центру Генрі Полсон.

Як зберегти здоровий мозок протягом усього життя

1. Слідкуйте за своїм кров’яним тиском. Прагніть до систолічного артеріального тиску 130 мм рт. ст. або нижче в середньому віці (приблизно з 40 років).

2. Захистіть свій слух. Обов’язково надягайте захисні навушники, коли ви знаходитесь поблизу надмірного шуму, щоб зменшити ризик втрати слуху. Крім того, при необхідності використовуйте слухові апарати.

3. Підтримуйте зусилля щодо зменшення забруднення повітря. З’являється все більше доказів зв’язку забруднення повітря, наприклад, газами і дрібними частинками, які викидають автомобілі і промислові підприємства, зі зниженням когнітивних функцій і недоумством.

4. Запобігайте травми голови. Фізичне пошкодження мозку, зокрема черепно-мозкова травма, може порушити його нормальну роботу.

5. Обмежте вживання алкоголю та уникайте куріння.

6. Залишайтеся когнітивно залученими. Люди з вищою освітою мають менший ризик деменції, ніж ті, хто не має подібного життєвого досвіду.

7. Дотримуйтесь здорової для серця дієти і регулярно займайтеся спортом протягом усього життя.

8. Підтримуйте здоровий режим сну.

9. Залишайтеся соціально залученими. Дослідження показують, що збереження соціальної активності протягом усього життя може підтримувати здоров’я мозку і знижувати ризик розвитку деменції.

10. Подбайте про своє психічне здоров’я. Підтримка соціальної діяльності та хобі може допомогти запобігти депресії, а фізична активність – зменшити стрес. Якщо ви відчуваєте ознаки депресії, тривоги чи інших проблем із психічним здоров’ям, обов’язково обговоріть їх зі своїм лікарем.