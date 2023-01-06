Органы по безопасности пищевых продуктов во всем мире не рекомендуют мыть сырую курицу перед приготовлением, чтобы не разбрызгивать опасные бактерии по всей кухне. Вместо этого эксперты советуют уделить внимание более тщательному приготовлению птицы.

Тем не менее, по словам специалистов, мытье кур остается обычным явлением.

Так, опрос, проведенный Информационным советом по безопасности пищевых продуктов Австралии, показал, что почти половина домохозяек подставляют тушки птиц под струю воды. А исследование в Голландии выявило, что это делают четверть потребителей.

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— Неправильная температура приготовления и перекрестное загрязнение различных продуктов являются двумя наиболее важными факторами, связанными с болезнями пищевого происхождения, — отмечают эксперты.

По их словам, особенно это касается мяса птицы. Двумя основными причинами болезней пищевого происхождения являются бактерии Campylobacter и Salmonella, которые обычно встречаются в сырой птице.

И хотя мыть сырую птицу не рекомендуется, некоторые домашние повара не хотят отказываться от этой старой привычки.

Именно для них эксперты приготовили специальный совет: мыть птицу не под проточной струей, а в раковине, наполненной водой. А затем просушить тушку с помощью бумажных полотенец и тщательно вымыть руки после контакта с сырым мясом.