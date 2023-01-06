Органи з безпеки харчових продуктів у всьому світі не рекомендують мити сиру курку перед приготуванням, щоб не розбризкувати небезпечні бактерії по всій кухні. Замість цього експерти радять приділити увагу більш ретельному приготуванню птиці.

Проте, за словами фахівців, миття курей залишається звичайним явищем.

Так, опитування, проведене інформаційною Радою з безпеки харчових продуктів Австралії, показало, що майже половина домогосподарок підставляють тушки птахів під струмінь води. А дослідження в Голландії виявило, що це роблять чверть споживачів.

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– Неправильна температура приготування і перехресне забруднення різних продуктів є двома найбільш важливими факторами, пов’язаними з хворобами харчового походження, – відзначають експерти.

За їхніми словами, особливо це стосується м’яса птиці. Дві основні причини харчових захворювань – це бактерії Campylobacter та Salmonella, які зазвичай зустрічаються у сирої птиці.

І хоча мити сиру птицю не рекомендується, деякі домашні кухарі не хочуть відмовлятися від цієї старої звички.

Саме для них експерти приготували спеціальну пораду: мити птицю не під проточним струменем, а в раковині, наповненій водою. А потім просушити тушку за допомогою паперових рушників і ретельно вимити руки після контакту з сирим м’ясом.