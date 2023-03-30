Исследование, проведенное учеными Барселонского университета, показало, что паста из арахиса улучшает здоровье сосудов и предотвращает связанные с ними болезни.

В эксперименте приняли участие 63 добровольца в возрасте от 18 до 33 лет. Все они ежедневно включали в свой рацион порцию продуктов из арахиса.

Как отметила профессор факультета фармации и пищевых наук Роза Ламуэла, у участников, которые ели арахис, наблюдалось значительное повышение уровня полифенолов по сравнению с контрольной группой, которая ела вместо арахиса сливки.

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Как было доказано более ранним исследованием, полифенолы обладают защитным действием против сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые пришли к выводу, что арахис и арахисовое масло обладают антитромботическим и сосудорасширяющим действием. Кроме того, потребление арахиса также связано с более низким риском развития диабета.

Арахис получают из бобовых растений Arachis hypogaea. В нем содержатся жирные кислоты, белок, клетчатка и полифенолы. Ученые рекомендуют арахис в качестве перекуса, который может способствовать здоровому образу жизни.

Источник: Express