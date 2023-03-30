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Вчені виявили важливу для здоров’я судин властивість арахісового масла

30 Березня 2023, 13:46
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
арахіс
Джерело: Pixabay

Дослідження, проведене вченими Барселонського університету, показало, що паста з арахісу покращує здоров’я судин і запобігає пов’язані з ними хвороби.

В експерименті взяли участь 63 добровольця віком від 18 до 33 років. Всі вони щодня включали в свій раціон порцію продуктів з арахісу.

Як зазначила професор факультету фармації та харчових наук Роза Ламуела, у учасників, які їли арахіс, спостерігалося значне підвищення рівня поліфенолів у порівнянні з контрольною групою, яка їла замість арахісу вершки.

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Як було доведено попереднім дослідженням, поліфеноли мають захисну дію проти серцево-судинних захворювань.

Вчені дійшли висновку, що арахіс і арахісове масло мають антитромботичну і судинорозширювальну дію. Крім того, споживання арахісу також пов’язане з меншим ризиком розвитку діабету.

Арахіс отримують з бобових рослин Arachis hypogaea. У ньому містяться жирні кислоти, білок, клітковина і поліфеноли. Вчені рекомендують арахіс як перекус, який може сприяти здоровому способу життя.

Джерело: Express

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Здорове харчування Наукові дослідження
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