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Ученые обнаружили витамин, который помогает бороться с раком

19 сентября 2023, 12:31
Ольга Боднарчук редактор
Ученые обнаружили витамин, который помогает бороться с раком
Источник: Pixabay

Ученые из Университета Миннесоты обнаружили естественные клетки-киллеры, которые способны усилить защитные свойства Т-лимфоцитов в борьбе со злокачественными процессами в организме.

Естественные клетки-киллеры являются частью врожденной иммунной системы человека и обладают способностью атаковать и уничтожать злокачественные клетки.

В новом исследовании они были обработаны никотинамидом, что значительно повысило их эффективность в борьбе с раковыми клетками.

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Комбинация естественных клеток-киллеров, усиленных никотинамидом, и лечения моноклональными антителами была испытана на 30 пациентах, в том числе на 20 пациентах с рецидивирующей или трудно поддающейся лечению неходжкинской лимфомой.

В этой группе пациентов 11 получили полный ответ на лечение, а трое — частичный ответ в течение 28 дней.

Никотинамид, также известный как ниацин или витамин B3, обычно используется для улучшения метаболических процессов организма и производства энергии.

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Источник
MedicalXpress
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Лечение рака Наукові дослідження науковці
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