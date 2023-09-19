Ученые из Университета Миннесоты обнаружили естественные клетки-киллеры, которые способны усилить защитные свойства Т-лимфоцитов в борьбе со злокачественными процессами в организме.

Естественные клетки-киллеры являются частью врожденной иммунной системы человека и обладают способностью атаковать и уничтожать злокачественные клетки.

В новом исследовании они были обработаны никотинамидом, что значительно повысило их эффективность в борьбе с раковыми клетками.

Сейчас смотрят

Комбинация естественных клеток-киллеров, усиленных никотинамидом, и лечения моноклональными антителами была испытана на 30 пациентах, в том числе на 20 пациентах с рецидивирующей или трудно поддающейся лечению неходжкинской лимфомой.

В этой группе пациентов 11 получили полный ответ на лечение, а трое — частичный ответ в течение 28 дней.

Никотинамид, также известный как ниацин или витамин B3, обычно используется для улучшения метаболических процессов организма и производства энергии.