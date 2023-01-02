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Ученые показали, что хорошее увлажнение организма продлевает жизнь без болезней

2 января 2023, 15:36
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вода
Источник: Depositphotos

Ученые Национального центра сердца, легких и крови (NHLBI) при Национальном институте здравоохранения (NIH) в США в ходе исследования выяснили, что у людей, которые пьют много воды, реже развиваются хронические заболевания сердца и легких, и они живут дольше, чем те, кто не потребляет достаточного количества жидкости.

Сообщается, что исследователи проанализировали данные о здоровье, собранные у 11 255 взрослых за 30-летний период. Предметом изучения стала связь между уровнями натрия в сыворотке крови, которые повышаются при снижении потребления жидкости, и различными показателями здоровья. 

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Выяснилось, что у взрослых с уровнем натрия в сыворотке выше нормального диапазона вероятность развития хронических заболеваний и признаков продвинутого биологического старения выше, чем у взрослых с уровнем натрия в сыворотке в среднем диапазоне. Взрослые с более высоким уровнем также чаще умирали в более молодом возрасте. 

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Результаты показывают, что правильная гидратация может замедлить старение и продлить жизнь без болезней, констатируют исследователи.

Источник
MedicalXpress
Теги
Наукові дослідження питна вода Старіння хвороби
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