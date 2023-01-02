Вчені Національного центру серця, легень і крові (NHLBI) при Національному інституті охорони здоров’я (NIH) в США під час дослідження з’ясували, що у людей, які п’ють багато води, рідше розвиваються хронічні захворювання серця і легень, і вони живуть довше, ніж ті, хто не споживає достатньої кількості рідини.

Повідомляється, що дослідники проаналізували дані щодо здоров’я, зібрані у 11 255 дорослих за 30-річний період. Предметом вивчення став зв’язок між рівнями натрію в сироватці крові, які підвищуються при зниженні споживання рідини, і різними показниками здоров’я.

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З’ясувалося, що у дорослих з рівнем натрію в сироватці вище нормального діапазону ймовірність розвитку хронічних захворювань і ознак просунутого біологічного старіння вище, ніж у дорослих з рівнем натрію в сироватці в середньому діапазоні. Дорослі з більш високим рівнем також частіше помирали в молодшому віці.

Результати показують, що правильна гідратація може уповільнити старіння і продовжити життя без хвороб, констатують дослідники.