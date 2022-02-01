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Краса

Зволоження та живлення шкіри – у чому різниця та кому потрібно

1 Лютого 2022, 14:06
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я Дарія Тіщенко лікар-дерматолог, косметолог
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Джерело: Pixabay

Зволоження та живлення. Усі чули про такі види догляду за шкірою, проте багатьом незрозуміло, чим вони відрізняються.

Дерматолог-косметолог Дарія Тіщенко пояснила, у чому різниця.

– Для здоров’я шкіри їй необхідний щоденний догляд. Він повинен складатися з очищення, зволоження та живлення. Зволоження – це стабілізація шкірного покриву, його захист. Живлення – збагачення вітамінами та корисними речовинами, чому сприяє велика кількість жирів у продукті, – каже Дарія Тіщенко.

Сенс зволоження шкіри

Якщо в організмі не вистачає вологи, шкіра стає млявою, тьмяною та невиразною, адже на понад 70% вона складається з води. Тому важливо зволожувати її не лише зсередини (водою, яку ми п’ємо), а й зовні спеціальними засобами.

– Якщо ви помітили сухість, лущення, тьмяність покриву, появу зморшок – це результат того, що токсини не виводяться вчасно з клітин. Як наслідок, з’являються набряки через нерегулярний лімфовідтік та погану циркуляцію крові, не засвоюються поживні речовини, у шкірі спостерігається нестача колагену та еластину, – пояснює фахівець.

За її словами, зволоження необхідно шкірі різного віку і всіх типів.

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Суть живлення шкіри

Водночас живлення посилює функції захисту, сприяє оновленню та регенерації, віддаляє старіння.

– Багато хто недолюблює живильні креми через їх важку, жирну структуру, проте така консистенція підходить далеко не всім. Але сьогодні кожному типу шкіри можна підібрати свій засіб, проте лише за призначенням лікаря-косметолога, – продовжує дерматолог-косметолог.

 

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Важливо пам’ятати, що надмірне використання поживних засобів може призвести до зневоднення через утворення плівки, яка утримує воду всередині шкіри. Це добре взимку, але може зашкодити влітку.

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Тому живити шкіру потрібно за необхідності.

Теги
Краса , Поради , поради лікаря
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