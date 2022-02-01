Увлажнение и питание кожи – в чем разница и кому необходимо

Увлажнение и питание. Все слышали о таких видах ухода за кожей, однако многим непонятно, чем они отличаются.

Дерматолог-косметолог Дария Тищенко объяснила, в чем разница.

— Для здоровья кожи, ей необходим ежедневный уход. Он должен состоять из очищения, увлажнения и питания. Увлажнение — это стабилизация кожного покрова, его защита. Питание — обогащение витаминами и полезными веществами, чему способствует большое количество жиров в продукте, — говорит Дария Тищенко.

Смысл увлажнения кожи

Если в организме не хватает влаги, кожа становится вялой, тусклой и невыразительной, ведь более чем на 70% она состоит из воды. Поэтому важно увлажнять ее не только изнутри (водой, которую мы пьем), но и снаружи, специальными средствами.

— Если вы заметили сухость, шелушение, тусклость покрова, появление морщинок — это результат того, что токсины не выводятся своевременно из клеток. В результате, появляются отеки из-за нерегулярного лимфооттока и плохой циркуляции крови, не усваиваются питательные вещества, в коже наблюдается недостаток коллагена и эластина, — объясняет специалист.

По ее словам, увлажнение необходимо коже всех возрастов и всех типов.

Суть питания кожи

В то же время питание усиливает функции защиты, способствует обновлению и регенерации, отдаляет старение.

— Многие недолюбливают питательные кремы из-за их тяжелой, жирной структуры, но такая консистенция подходит далеко не всем. Но сегодня каждому типу кожи можно подобрать свое средство, однако только по назначению врача-косметолога, — продолжает дерматолог-косметолог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДЕРМАТОЛОГ КОСМЕТОЛОГ КИЕВ (@dr.tishchenko_dariya)

Важно помнить, что чрезмерное использование питательных средств может привести к обезвоживанию, из-за образования пленки, которая удерживает воду внутри кожи. Это хорошо зимой, но может навредить летом.

Поэтому питать кожу нужно при необходимости.