Обновления в календаре касаются вакцинации против гепатита В и туберкулеза. Изменения соответствуют рекомендациям ВОЗ и базируются на международном опыте проведения иммунизации.

Стоит напомнить, что сейчас в Украине обязательной является вакцинация детей от 10 опасных болезней:

гепатита В,

туберкулеза,

полиомиелита,

дифтерии,

коклюша,

столбняка,

гемофильной инфекции,

кори,

краснухи,

эпидемического паротита.

Все вакцины из национального календаря прививок, необходимые для иммунизации детей, переданы в регионы и доступны бесплатно в учреждениях первичной медицинской помощи Украины.

Теперь о новых подходах к вакцинации против туберкулеза.

Дети будут получать единственную прививку БЦЖ против туберкулеза на 3-5 сутки от рождения. Это доказательно обоснованный подход с доказанной эффективностью. К тому же, он признан мировым медицинским сообществом и соответствует рекомендациям ВОЗ.

Относительно вакцинации против гепатита В.

Отныне вторую дозу вакцины против гепатита В ребенок будет получать во второй месяц жизни. Это позволит в будущем использовать комбинированную многокомпонентную вакцину, что уменьшит количество визитов на вакцинацию в первый месяц жизни ребенка.

Таким образом, национальный календарь прививок в Украине отныне соответствует опыту стран Европы, где вакцинация против гепатита В совпадает или сочетается с иммунизацией против дифтерии, столбняка, коклюша и полиомиелита у детей (в 2 и 6 мес).

Вакцины для Украины за средства государственного бюджета закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Источник: Центр громадського здоров’я України