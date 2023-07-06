Оновлення в календарі стосуються вакцинації проти гепатиту В та туберкульозу. Зміни відповідають рекомендаціям ВООЗ та базуються на міжнародному досвіді проведення імунізації.

Варто нагадати, що наразі в Україні обов’язковою є вакцинація дітей від 10 небезпечних хвороб:

гепатиту В,

туберкульозу,

поліомієліту,

дифтерії,

кашлюку,

правця,

гемофільної інфекції,

кору,

краснухи,

епідемічного паротиту.

Усі вакцини з Національного календаря щеплень, необхідні для імунізації дітей, передані в регіони та доступні безоплатно в закладах первинної медичної допомоги України.

Тепер щодо нових підходів до вакцинації проти туберкульозу.

Діти отримуватимуть єдине щеплення БЦЖ проти туберкульозу на 3-5 добу від народження. Це доказово обґрунтований підхід з доведеною ефективністю. До того ж він визнаний світовою медичною спільнотою і відповідає рекомендаціям ВООЗ.

Щодо вакцинації проти гепатиту В.

Відтепер другу дозу вакцини проти гепатиту В дитина отримуватиме у другий місяць життя. Це дасть змогу у майбутньому використовувати комбіновану багатокомпонентну вакцину, що зменшить кількість візитів на вакцинацію у перший місяць життя дитини.

Таким чином національний календар щеплень в Україні відтепер відповідає досвіду країн Європи, де вакцинація проти гепатиту В збігається або поєднується з імунізацією проти дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту у дітей (у 2 та 6 міс).

Вакцини для України коштом державного бюджету закуповує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Джерело: Центр громадського здоров’я України