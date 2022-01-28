Украина не имеет права делать прививки от коронавирусной инфекции детям в возрастной категории 5 лет и старше до тех пор, пока производители вакцин не внесут соответствующие изменения в инструкции по использованию вакцинальных препаратов.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

— Мы дополнительно общаемся с бюро ВОЗ, с производителями вакцин, которые прошли дополнительные клинические испытания и используются для иммунизации детей от пяти лет и старше, — отметил Ляшко.

По его словам, в случае внесения соответствующих изменений в регистрационные иммунобиологические документы препаратов, Минздрав точно не будет блокировать расширение контингента украинцев, подлежащих прививкам от коронавирусной болезни.

Министр подчеркнул, что на сегодняшний день ни один производитель вакцин пока не внес в инструкции зарегистрированных иммунобиологических препаратов формулировки, которые бы четко гласили: разрешается для детей в возрасте пять лет и старше.

Ляшко, напомнил, что сейчас в Украине есть возможность вакцинировать детей от 12 лет и старше. В отношении этой возрастной категории в инструкциях есть соответствующие изменения.

Отметим, что на сегодняшний день в Украине привито от Covid-19 свыше 15 млн человек.