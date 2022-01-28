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Вакцинація

Від п’яти років і старше: чому в Україні досі не щеплюють дітей від Covid-19

28 Січня 2022, 15:52
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
дети вакцина
Джерело: Depositphotos

Україна не має права робити щеплення від коронавірусної інфекції дітям у віковій категорії 5 років і старше до тих пір, поки виробники вакцин не внесуть відповідні зміни в інструкції з використання вакцинальних препаратів.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

– Ми додатково спілкуємося з бюро ВООЗ, з виробниками вакцин, які пройшли додаткові клінічні випробування і використовуються для імунізації дітей від п’яти років і старше, – зазначив Ляшко.

За його словами, у разі внесення відповідних змін до реєстраційних імунобіологічних документів препаратів, МОЗ точно не блокуватиме розширення контингенту українців, які підлягають щепленням від коронавірусної хвороби.

Міністр підкреслив, що наразі жоден виробник вакцин поки не виніс в інструкції зареєстрованих імунобіологічних препаратів формулювання, які б чітко свідчили: дозволяється для дітей віком п’ять років і старше.

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Ляшко, нагадав, що зараз в Україні є можливість вакцинувати дітей від 12 років і старше. Щодо цієї вікової категорії в інструкціях є відповідні зміни.

Зазначимо, що на сьогодні в Україні щеплено від Covid-19 понад 15 млн осіб.

Джерело
Укрінформ
Теги
Віктор Ляшко , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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