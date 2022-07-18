При отравлениях, высокой температуре, долгое пребывание в укрытиях без воды, при ранениях, кровотечениях и травмах организм нуждается в восстановлении водного баланса. Поэтому в домашней или походной аптечке всегда должны быть средства для регидрадации в виде порошка или таблетки, или гранул.

Но если так случилось, что такое средство отсутствует. Его можно приготовить самостоятельно, успокаивает педиатр Евгений Комаровский.

— Регидратация — это восполнение потерь жидкости, — поясняет доктор. — Существуют два главных способа регидратации — внутривенный, когда необходимые растворы вводят в вену посредством капельницы, и пероральный — когда необходимые растворы человек получает через рот.

Существует целая группа препаратов под названием регидратирующие средства для перорального приема. Иногда это готовый раствор, но обычно — порошок, или таблетка, или гранулы, в состав которых входят необходимые организму натрий, калий, хлор и другие вещества в специально подобранных сочетаниях и концентрациях, эквивалентных патологическим потерям.

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Помимо солей в состав препаратов часто входит глюкоза, иногда добавляются экстракты лекарственных растений (экстракт ромашки, например), отвары злаков (риса, пшеницы и др.).

ВОЗ также рекомендует применять раствор для пероральной регидратации, приготовленный в домашних условиях.

Самый простой и доступный рецепт выглядит так:

обыкновенная поваренная соль — 3 г;

обыкновенный сахар (сахароза) — 18 г;

вода 1 л.

Воду нужно применять кипяченую. Температура воды должна быть близкой к температуре тела, тогда всасывание будет быстрым. Высыпать сухие ингредиенты в воду и хорошо размешать о полного растворения.

Источник: Евгений Комаровский