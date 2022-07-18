При отруєннях, високій температурі, тривалому перебуванні в укритті без води, при пораненнях, кровотечах і травмах організм потребує відновлення водного балансу. Тому в домашній або похідній аптечці завжди повинні бути засоби для регідрадації у вигляді порошку або таблетки або гранул.

Але якщо так сталося, що такий засіб відсутній. Його можна приготувати самостійно, заспокоює педіатр Євген Комаровський.

– Регідратація – це поповнення втрат рідини, пояснює лікар. – Існують два головні способи регідратації – внутрішньовенний, коли необхідні розчини вводять у вену за допомогою крапельниці, і пероральний – коли необхідні розчини людина отримує через рот.

Існує ціла група препаратів під назвою засоби для регідратації для перорального приймання. Іноді це готовий розчин, але зазвичай – порошок, або таблетка, або гранули, до складу яких входять необхідні організму натрій, калій, хлор та інші речовини у спеціально підібраних поєднаннях та концентраціях, еквівалентних патологічним втратам.

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Крім солей до складу препаратів часто входить глюкоза, іноді додаються екстракти лікарських рослин (екстракт ромашки, наприклад), відвари злаків (рису, пшениці та ін.).

ВООЗ також рекомендує застосовувати розчин для пероральної регідратації, виготовлений в домашніх умовах.

Найпростіший і доступніший рецепт виглядає так:

звичайна кухонна сіль – 3 г;

звичайний цукор (цукроза) – 18 г;

вода 1 л.

Воду слід застосовувати кип’ячену. Температура води має бути близькою до температури тіла, тоді всмоктування буде швидким. Висипати сухі інгредієнти у воду і добре розмішати до повного розчинення.

Джерело: Євген Комаровський