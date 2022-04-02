Многим украинцам война изменила жизненную перспективу, перечеркнула все планы. Однако нормальная жизнь предполагает причинно-следственную связь прошлого, настоящего и будущего.

Как справиться с этой неопределенностью, рассказала психолог, кандидат психологических наук Ирина Тычина.

— Война стала не только стрессовым, ужасным и непредсказуемым событием для украинцев, не просто разрушила привычную жизнь, у многих людей нашей страны она спровоцировала разрушение жизненных планов и полностью перечеркнула жизненную перспективу, — говорит Ирина Тычина.

По ее словам, смириться с этим сложно, многим нужно время. И полная растерянность, волнение и непонимание, что делать дальше, являются нормальными реакциями на такие ситуации. Что делать:

понять и принять свою реакцию — растерянность, агрессию и сильную тоску по нереализованным планам;

осознать, что есть события, на которые человек никак не может повлиять;

найти и сконцентрироваться на хороших моментах в новой жизни;

больше думать о будущем, мечтать, создавать в своем сознании образ желанной жизни.

После этого следует начинать по возможности строить новую жизнь. Первые шаги, хоть и маленькие, будут началом чего-то нового.

Источник: Психологическая поддержка