Багатьом українцям війна змінила життєву перспективу, перекреслила всі плани. Проте нормальне життя передбачає причинно-наслідковий зв’язок минулого, теперішнього та майбутнього.

Як впоратися з цією невизначеністю, розповіла психологиня, кандидатка психологічних наук Ірина Тичина.

– Війна стала не лише стресовою, жахливою та непередбачуваною подією для українців, не просто зруйнувала звичне життя, у багатьох людей нашої країни вона спричинила руйнацію життєвих планів та повністю перекреслила життєву перспективу, – говорить Ірина Тичина.

За її словами, змиритися з цим складно, багатьом потрібен час. І повна розгубленість, хвилювання та нерозуміння, що робити надалі, є нормальними реакціями на такі ситуації. Що робити:

зрозуміти та прийняти свою реакцію – розгубленість, агресію та сильну тугу за нереалізованими планами;

усвідомити, що є події, на які людина жодним чином не може вплинути;

знайти та сконцентруватися на хороших моментах у новому житті;

більше думати про майбутнє, мріяти, створювати у своїй свідомості образ бажаного життя.

Після цього варто починати за можливості будувати нове життя. Перші кроки, хоч і маленькі, будуть початком чогось нового.

Джерело: Психологічна підтримка