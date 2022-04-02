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Війна перекреслила усі плани? Що робити

2 Квітня 2022, 09:36
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Війна перекреслила усі плани? Що робити
Джерело: Pexels

Багатьом українцям війна змінила життєву перспективу, перекреслила всі плани. Проте нормальне життя передбачає причинно-наслідковий зв’язок минулого, теперішнього та майбутнього.

Як впоратися з цією невизначеністю, розповіла психологиня, кандидатка психологічних наук Ірина Тичина.

– Війна стала не лише стресовою, жахливою та непередбачуваною подією для українців, не просто зруйнувала звичне життя, у багатьох людей нашої країни вона спричинила руйнацію життєвих планів та повністю перекреслила життєву перспективу, – говорить Ірина Тичина.

За її словами, змиритися з цим складно, багатьом потрібен час. І повна розгубленість, хвилювання та нерозуміння, що робити надалі, є нормальними реакціями на такі ситуації. Що робити:

  • зрозуміти та прийняти свою реакцію – розгубленість, агресію та сильну тугу за нереалізованими планами;
  • усвідомити, що є події, на які людина жодним чином не може вплинути;
  • знайти та сконцентруватися на хороших моментах у новому житті;
  • більше думати про майбутнє, мріяти, створювати у своїй свідомості образ бажаного життя.
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Після цього варто починати за можливості будувати нове життя. Перші кроки, хоч і маленькі, будуть початком чогось нового.

Джерело: Психологічна підтримка

Теги
Поради психолога , Психологія
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