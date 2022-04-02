Багатьом українцям війна змінила життєву перспективу, перекреслила всі плани. Проте нормальне життя передбачає причинно-наслідковий зв’язок минулого, теперішнього та майбутнього.
Як впоратися з цією невизначеністю, розповіла психологиня, кандидатка психологічних наук Ірина Тичина.
– Війна стала не лише стресовою, жахливою та непередбачуваною подією для українців, не просто зруйнувала звичне життя, у багатьох людей нашої країни вона спричинила руйнацію життєвих планів та повністю перекреслила життєву перспективу, – говорить Ірина Тичина.
За її словами, змиритися з цим складно, багатьом потрібен час. І повна розгубленість, хвилювання та нерозуміння, що робити надалі, є нормальними реакціями на такі ситуації. Що робити:
- зрозуміти та прийняти свою реакцію – розгубленість, агресію та сильну тугу за нереалізованими планами;
- усвідомити, що є події, на які людина жодним чином не може вплинути;
- знайти та сконцентруватися на хороших моментах у новому житті;
- більше думати про майбутнє, мріяти, створювати у своїй свідомості образ бажаного життя.
Після цього варто починати за можливості будувати нове життя. Перші кроки, хоч і маленькі, будуть початком чогось нового.
Джерело: Психологічна підтримка