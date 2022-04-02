Через війну в Україні у багатьох громадян може розвинутися тривога.
Чому вона виникає та як з нею боротися?
– Що таке тривога? Відчуття, коли неспокійно на душі, нав’язливий страх, коли людина ніби “запрограмована”, чекає, що зовсім скоро трапиться щось дуже погане, – зазначають фахівці.
Усе, що пов’язано з емоційним станом людини, має чотири складові. Перелік:
- думки – що людина думає;
- емоції – що людина відчуває;
- поведінка – що людина робить;
- тілесні відчуття.
- Тривожні думки
Людина “вигадує” собі тривожні ситуації, проблеми. Це призводить до емоційної тривоги – фіксуються озноб, нудота, посилюються тілесні відчуття.
- Емоційна тривога
Є відчуття страху – тремтіння, руки пітніють, відсутність концентрації.
- Тривожна поведінка
Людина постійно поспішає, фіксується пришвидшене серцебиття.
- Тілесна тривога
Серцебиття пришвидшилось, є тяжкість в грудях, це породжує параноїдальні думки.
Щоб ефективно боротися з тривогою, треба зрозуміти, що її спричинило.
Методи боротьби з тривогою
- Тривожні думки – не треба їх аналізувати, варто практикувати дихання, допоможе пробіжка, прослуховування музики, в’язання чи збирання пазлу.
- Емоційна тривога – можна подивитися смішні відео, зробити будь-що, що приносить задоволення – приготування їжі, малювання, новий макіяж.
- Тривожна поведінка – треба зупинитися, видихнути, прийняти ванну, випити теплого чаю.
- Тілесна тривога – не варто інтенсивно займатись спортом чи практикувати різкі дихальні вправи, допоможе заспокійлива йога чи пілатес.
Джерело: Психологічна підтримка