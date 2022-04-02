Через війну в Україні у багатьох громадян може розвинутися тривога.

Чому вона виникає та як з нею боротися?

– Що таке тривога? Відчуття, коли неспокійно на душі, нав’язливий страх, коли людина ніби “запрограмована”, чекає, що зовсім скоро трапиться щось дуже погане, – зазначають фахівці.

Усе, що пов’язано з емоційним станом людини, має чотири складові. Перелік:

думки – що людина думає;

емоції – що людина відчуває;

поведінка – що людина робить;

тілесні відчуття.

Тривожні думки

Людина “вигадує” собі тривожні ситуації, проблеми. Це призводить до емоційної тривоги – фіксуються озноб, нудота, посилюються тілесні відчуття.

Емоційна тривога

Є відчуття страху – тремтіння, руки пітніють, відсутність концентрації.

Тривожна поведінка

Людина постійно поспішає, фіксується пришвидшене серцебиття.

Тілесна тривога

Серцебиття пришвидшилось, є тяжкість в грудях, це породжує параноїдальні думки.

Щоб ефективно боротися з тривогою, треба зрозуміти, що її спричинило.

Методи боротьби з тривогою

Тривожні думки – не треба їх аналізувати, варто практикувати дихання, допоможе пробіжка, прослуховування музики, в’язання чи збирання пазлу.

Емоційна тривога – можна подивитися смішні відео, зробити будь-що, що приносить задоволення – приготування їжі, малювання, новий макіяж.

Тривожна поведінка – треба зупинитися, видихнути, прийняти ванну, випити теплого чаю.

Тілесна тривога – не варто інтенсивно займатись спортом чи практикувати різкі дихальні вправи, допоможе заспокійлива йога чи пілатес.

Джерело: Психологічна підтримка